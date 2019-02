Probabili formazioni/ Napoli Zurigo: diretta tv, Mertens titolare? (Europa League)

Nelle probabili formazioni di Napoli Zurigo studiamo le possibili scelte dei due allenatori alla vigilia della partita che, in programma alle ore 18:55 di giovedì 21 febbraio, è valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2018-2019. I partenopei hanno archiviato la pratica già nella sfida di settimana scorsa: il 3-1 con cui hanno espugnato il Letzigrund, anche in virtù dei valori delle due squadre, pone una serissima ipoteca sulla qualificazione agli ottavi, che arriverà anche con una sconfitta di massimo un gol di scarto. In campionato le cose sono diverse: il pareggio interno contro il Torino, terzo 0-0 nelle ultime quattro di Serie A, ha allargato a 13 punti il divario dalla Juventus e dunque in questo momento l’Europa League rappresenta davvero una concreta possibilità di mettere un trofeo in bacheca a distanza di quasi cinque anni, aumentando comunque il prestigio della società che spera in ogni caso di tornare a lottare anche per il tricolore. Andiamo intanto a vedere, mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, quali potrebbero essere gli undici che si sfideranno allo stadio San Paolo nell’analisi delle probabili formazioni di Napoli Zurigo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ZURIGO

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Napoli Zurigo potrebbe rappresentare un’occasione per tanti: iniziamo con il dire che Lorenzo Insigne potrebbe comunque essere in campo visto che sarà squalificato per la prossima di campionato, al suo fianco dovremmo rivedere titolare Mertens mentre sulle corsie esterne Carlo Ancelotti si prepara a cambiare, dando una possibilità a Verdi e Ounas che saranno dunque titolari con l’ex Bologna presumibilmente a sinistra. Al centro del campo inevitabile riposo per Allan, uscito acciaccato dalla sfida di domenica sera: al suo posto ecco Amadou Diawara, da valutare invece chi sarà il suo partner tra Fabian Ruiz e Zielinski pensando anche all’ipotesi Gaetano, un trequartista di difficile collocazione ma che eventualmente potrebbe avere spazio nel secondo tempo, magari per giocare da seconda punta. In difesa le scelte sono sostanzialmente obbligate: ci sarà Ghoulam a sinistra con Hysaj che scala a destra, in mezzo invece con Nikola Maksimovic potrebbe giocare Luperto che se la vede con l’ormai ristabilito Chiriches. Dubbi sul portiere: all’andata ha giocato Meret che potrebbe essere confermato, ma attenzione all’ipotesi Karnezis.

GLI 11 DI MAGNIN

Sulla carta Ludovic Magnin dovrebbe confermare lo Zurigo visto giovedì scorso: dunque un 3-4-3 che prevede Nef, Bangura e Maxso schierati a protezione del portiere Brecher con Untersee e Kharabadze che si muovono sulle corsie esterne venendo però schierati sulla linea dei centrocampisti. Qui dovrebbero trovare spazio Domgjoni e Hekuran Kryeziu, che sono ancora favoriti su Marchesano (trequartista naturale e dunque soluzione eventualmente più offensiva). Pochi dubbi anche sul tridente che proverà se non altro a segnare al San Paolo: all’andata lo ha fatto con un bel rigore Kololli, e lo svizzero di passaporto kosovaro dovrebbe essere nuovamente impiegato come esterno sinistro. Dall’altra parte agirà invece Winter, la prima punta tendenzialmente sarà Odey che rimane il miglior marcatore della squadra ma ha convinto poco all’andata, e dunque potrebbe anche essere rimpiazzato da Ceesay che scalpita dalla panchina, ed eventualmente avrà comunque uno spazio nel secondo tempo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 23 Hysaj, 19 Ni. Maksimovic, 13 Luperto, 31 Ghoulam; 11 Ounas, 42 A. Diawara, 20 Zielinski, 11 Ounas; 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 27 Karnezis, 2 Malcuit, 21 Chiriches, 8 Fabian Ruiz, 7 Callejon, 70 Gaetano, 99 Milik

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Raul Albiol, Mario Rui

ZURIGO (3-4-3): 25 Brecher; 13 Nef, 17 Bangura, 3 Maxso; 6 Untersee, 14 Domgjoni, 71 H. Kryeziu, 5 Kharabadze; 7 Winter, 15 Odey, 70 Kololli

A disposizione: 1 Vanins, 31 M. Kryeziu, 94 Khelifi, 27 Schonbachler, 10 Marchesano, 41 Zumberi, 9 Ceesay

Allenatore: Ludovic Magnin

Squalificati: –

Indisponibili: Ruegg, Omeragic, Sauter, Modou, Aliu



