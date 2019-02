Probabili formazioni/ Schalke 04 Manchester City: chi scende in campo?

Nelle probabili formazioni di Schalke Manchester City andiamo ad analizzare le possibili scelte dei due allenatori per la partita che, alla Veltins Arena, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 20 febbraio e vale per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Gli Sky Blues continuano la loro rincorsa in Premier League dove tallonano il Liverpool in un duello entusiasmante, ma il cammino internazionale rimane un nervo scoperto: una sola semifinale da quando Mansur Al Nahyan ha preso il comando delle operazioni, decisamente troppo poco per una squadra che avrebbe una rosa pronta a dominare la scena. La presenza di Pep Guardiola (una Coppa dei Campioni da giocatore, due Champions League da allenatore) per il momento non ha aiutato e lo stesso tecnico catalano deve ancora dimostrare di poter essere vincente in Europa al di fuori del contesto del Barcellona; la sfida degli ottavi è sulla carta abbordabile perchè lo Schalke 04, giunto secondo nel suo girone alle spalle del Porto, deve innanzitutto pensare alla salvezza in Bundesliga (comunque quasi fatta) ed è logicamente inferiore alla squadra inglese. Vedremo però come andranno le cose a Gelsenkirchen, intanto leggiamo nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Schalke Manchester City.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ decisamente sproporzionato a favore inglese il pronostico per Schalke Manchester City: l’agenzia di scommesse Snai ha assegnato all’eventualità della vittoria esterna, regolata dal segno 2, un valore di 1,28 volte la somma giocata che già da solo rende l’idea. In più il successo della formazione di casa, per il quale dovrete giocare il segno 1, vi farebbe guadagnare ben 9,75 volte quanto investito; siamo a 6,00 volte la cifra messa sul piatto per il segno X, che come sempre regola l’ipotesi del pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI SCHALKE MANCHESTER CITY

I DUBBI DI TEDESCO

In Schalke Manchester City Domenico Tedesco deve fare a meno di alcuni dei suoi titolari; a gennaio è partito Naldo e dunque i due centrali titolari a protezione del portiere Fahrmann saranno Salif Sané e l’ex Fiorentina Nastasic, mentre sulle corsie laterali dovrebbero giocare Riether e Hamza Mendyl. A centrocampo si cambia rispetto a quanto visto sabato in campionato: fuori Serdar e Mascarell, dentro Rudy e Bentaleb che si posizioneranno davanti alla linea di retroguardia dovendo innanzitutto pensare a contenere gli assalti del Manchester City, ma poi con la necessità di sviluppare la manovra. Sempre rispetto allo 0-0 contro il Friburgo torna Daniel Caligiuri (che era squalificato): l’esterno si piazza a destra con Konoplyanka che agirà dall’altra parte, in posizione centrale sulla trequarti dovrebbe esserci spazio per Uth che farà da supporto per Burgstaller, favorito per giocare da prima punta anche se finora ha deluso le aspettative a livello di gol segnati. Fuori causa Breel Embolo, certamente un bel problema per il tecnico dello Schalke.

GLI 11 DI GUARDIOLA

Il Manchester City non cambia pelle, ma la vastità della rosa permette a Guardiola di pensare a qualche ballottaggio: in difesa per esempio Stones e Otamendi si giocano il posto da centrale al fianco di Laporte – con il primo favorito – mentre sulle fasce Zinchenko cerca posto a sinistra con Walker che sarà a destra, e dunque Danilo che resta un’opzione valida per iniziare la partita. A centrocampo di fatto il dubbio riguarda Gundogan e David Silva: entrambi hanno ottimi argomenti per avere la maglia da titolare, la scelta di Guardiola potrebbe premiare il tedesco che darebbe maggiore equilibrio visto che dall’altra parte giocherà De Bruyne, a tenere le fila del discorso sarà invece Fernandinho che come sempre sarà lo schermo centrale. Nel tridente offensivo se la giocano Bernardo Silva e Leroy Sané, ma in questo momento il portoghese è nettamente favorito; a sinistra vedremo dunque Sterling, come prima punta giocherà naturalmente Sergio Aguero. Dalla panchina si alzano giocatori come Gabriel Jesus e Mahrez: decisamente una grande squadra, ma ora dovrà dimostrarlo anche in Europa.

IL TABELLINO

SCHALKE (4-2-3-1): 1 Fahrmann; 3 Mendyl, 26 S. Sané, 5 Nastasic, 24 Oczipka; 13 Rudy, 10 Bentaleb; 18 D. Caligiuri, 7 Uth, 11 Konoplyanka; 19 Burgstaller

A disposizione: 34 Langer, 2 McKennie, 27 Bruma, 8 Serdar, 6 Mascarell, 25 Harit, 15 Kutucu

Allenatore: Domenico Tedesco

Squalificati: –

Indisponibili: Stambouli, Schopf, Skrzybski, Embolo

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 5 Stones, 14 Laporte, 35 Zinchenko; 17 De Bruyne, 25 Fernandinho, 8 Gundogan; 20 Bernardo Silva, 10 Aguero, 7 Sterling

A disposizione: 49 Muric, 3 Danilo, 30 Otamendi, 21 David Silva, 26 Mahrez, 33 Gabriel Jesus, 19 L. Sané

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: –

Indisponibili: Kompany, B. Mendy



