Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata ottavi (20 febbraio)

Eccoci pronti a vivere un’altra intensa serata dedicata ai risultati di Champions League: mercoledì 20 febbraio va in scena l’ultima giornata per l’andata degli ottavi di finale, primo turno ad eliminazione diretta che mette a confronto le 16 squadre che si sono qualificate dai gironi. Si gioca come noto alle ore 21:00 e bisogna considerare queste due sfide, che stasera saranno Atletico Madrid-Juventus e Schalke 04-Manchester City, pensandole sul doppio confronto: la prima formazione a giocare in casa è quella giunta seconda nel turno precedente, ed è attiva la regola che prevede un valore doppio su ogni gol realizzato in trasferta. Questo significa che chi ha il fattore campo oggi dovrà innanzitutto pensare a tenere inviolata la propria porta; per contro le squadre fuori casa proveranno a segnare almeno una rete che potrebbe rivelarsi molto importante. Prima di analizzare nel dettaglio i risultati di Champions League per questa sera possiamo anche ricordare che dagli ottavi di finale la UEFA ha introdotto ufficialmente il Var.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA ALLA JUVENTUS

Nei risultati di Champions League per questo mercoledì spicca ovviamente il nome della Juventus, seconda e ultima italiana a giocare dopo la vittoria della Roma contro il Porto: i bianconeri, che hanno perso le finali del 2015 e 2017 diventando la squadra più perdente nell’ultimo atto di questa manifestazione, arrivano a questo appuntamento con un confortante +13 sul Napoli in campionato e possono quasi esclusivamente concentrarsi su una coppa che sta diventando una sorta di ossessione. Cristiano Ronaldo incrocia nuovamente i Colchoneros che ha battuto in due finali, ma chiaramente il sorteggio per la Juventus – che ha vinto il girone – è stato decisamente poco benevolo perchè l’Atletico, che ha invece perso le finali del 2014 e 2016 (sempre contro il Real Madrid), è l’avversaria più tosta che potesse capitare. Sarà una partita giocata sui dettagli, e non potrebbe che essere così visto che gli spagnoli sono maestri nello spezzare le trame altrui, coprirsi e ripartire; la Juventus ha sempre dimostrato di soffrire squadre di questo genere, i 9 gol realizzati nelle ultime tre uscite in Serie A (contro Parma, Sassuolo e Frosinone) sono certamente confortanti ma è altrettanto vero che l’Atletico Madrid ha tutt’altra caratura, e dunque sarà ancora più importante provare a mettere almeno un pallone nella porta biancorossa per rendere il ritorno dell’Allianz Stadium più agevole.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

ore 21:00 Atletico Madrid-Juventus

ore 21:00 Schalke 04-Manchester City



