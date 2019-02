Video/ Lione Barcellona (0-0): gli highlights della partita (Champions league)

Un Lione d’acciaio resiste in casa contro il Barcellona sullo 0-0 e tiene aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno al Camp Nou negli ottavi di Champions League. Come emerge nel video di Lione Barcellona, il match inizia con un’ammonizione per Aouar, ma ad avere la prima grande occasione da gol sono proprio i transalpini, con Terrier che riesce a piazzare il pallone sotto la traversa dalla lunghissima distanza, trovando però Ter Stegen capace di salvare tutto e toccare il pallone mandandolo ad infrangersi sotto la traversa. Dopo un inizio timido il Barca prova a scuotersi, Messi prova a innescare Rakitic e Jordi Alba ma senza fortuna, prima ancora l’argentino aveva provato a fare tutto da solo, trovando però il salvataggio di Denayer. Ottimo il finale di primo tempo del Barca, che manca però per due volte con Dembelé l’opportunità di portarsi avanti nel punteggio.

LA PARTITA

La prima frazione si chiude con una punizione di Messi che va ad infrangersi sulla barriera. Copione simile nella ripresa con Lione che inizia in maniera incoraggiante, andando vicino al gol al 7’ con una conclusione di Depay che prende una strana traiettoria, non beffando per poco Ter Stegen. Poi il pallino del gioco passa di nuovo tra le mani del Barcellona, ma le occasioni da gol scarseggiano: Lopes al 20’ è attento su uno scambio stretto tra Dembelé e Messi, quindi una conclusione di controbalzo di Jordi Alba manca di poco il bersaglio. Ultimo brivido al 42’ con un tiro di Messi che si trasforma in un assist involontario per Dembelé: il colpo di testa è ancora impreciso e il match finisce 0-0.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIONE BARCELLONA, CON GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH



© RIPRODUZIONE RISERVATA