Video/ Liverpool Bayern (0-0): highlights della partita (Champions league)

Tante le occasioni da gol, ma alla fine la rete non si gonfia ad Anfield. Come si vede nel video di Liverpool Bayern, i maggiori rimpianti sono dei Reds, che hanno mancato diverse opportunità per andare a segno. Serataccia in particolar modo per Sadio Mané, che imbeccato spesso dai compagni di squadra, non ha mai trovato precisione sotto porta. Un’ottima occasione viene mancata anche a metà primo tempo da Momo Salah, pescato da un gran cross di Alexander-Arnold, quindi al 40’ il Liverpool con una bella azione manovrata tra Salah e Firmino manda al tiro Matip, che scarica di poco a lato. E il Bayern? Praticamente non pervenuto, in particolare schiacciato dal ritmo degli avversari alla fine del primo tempo.

LA RIPRESA

I bavaresi provano a scuotersi un po’ a inizio ripresa, anche per mantenere meno sotto pressione la difesa, ma a sbagliare è ancora Salah e poi al 23’ del secondo tempo il solito Mané, che manca il gol da ottima posizione facendosi rimontare dal generoso Gnabry, unico autore di una conclusione insidiosa per i tedeschi. Che al 34’ cercano però il clamoroso colpaccio con una frustata di James Rodriguez che spaventa non poco Alisson, col pallone che finisce di poco a lato. Ultimi sforzi del Liverpool ma nel finale le due squadre sono molto stanche, Matip spreca da buona posizione una conclusione che avrebbe potuto metter in crisi Neuer, ma si chiude a reti bianche con ogni verdetto che viene rimandato al match di ritorno tra le due squadre in questi ottavi di finale di Champions League, previsto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

