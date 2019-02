Diretta Arsenal Bate/ Streaming video e tv: Gunners chiamati a ribaltare il match

Arsenal Bate sarà diretta dall’arbitro spagnolo Alberto Undiano Mallenco, è in programma giovedì 21 febbraio alle ore 18:55 e sarà una sfida relativa al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Si riparte dallo 0-1 dell’andata con il quale i bielorussi hanno sorprendentemente piegato i Gunners alla Borisov Arena, grazie ad una rete messa a segno da Dragun. Nonostante la sosta del campionato bielorusso, il Bate Borisov si è dimostrata formazione preparata anche atleticamente, e l’Arsenal ha confermato tentennamenti già visti in Premier League. Il pronostico vede la formazione di Unai Emery sicuramente in grado di ribaltare lo scivolone dell’andata, ma uscire dall’Europa League (dove l’Arsenal è una delle favoritissime) sarebbe un duro colpo per una squadra che in Inghilterra rischia di dover rinunciare per la terza stagione consecutiva alla qualificazione in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL BATE

Le probabili formazioni che si affronteranno all’Emirates Stadium di Londra. I padroni di casa dell’Arsenal schiereranno il portiere ceko Cech alle spalle di una difesa a tre composta dal francese Koscielny, dallo spagnolo Monreal e dal tedesco Mustafi. La fascia destra sarà affidata a Maitland-Niles e la fascia sinistra al bosniaco Kolasinac, mentre i centrali sulla mediana saranno lo svizzero Hhaka e l’altro francese Guendouzi. Nel tridente offensivo mancherà il centravanti transalpino Lacazette, espulso nel match d’andata in Bielorussia. Al suo posto spazio al gabonese Aubameyang, affiancato dall’armeno Mkhitaryan e dal nigeriano Iwobi. Riponderà il Bate Borisov con Scherbitsky tra i pali, Rios sulla fascia destra e il serbo Filipovic sulla fascia destra nella difesa a quattro con Volkov e Filipenko impiegati come centrali. A centrocampo al fianco del match winner della partita d’andata, Dragun, si muoveranno Hleb e Baga, mentre in attacco l’altro serbo Milic completerà il tridente assieme a Skavysh e a Stasevich.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 3-4-3 utilizzato come modulo di partenza dal tecnico dell’Arsenal, Emery, risponderà il 4-3-3 del mister bielorusso del Bate Borisov, Baha. Nella scorsa stagione l’Arsenal aveva travolto il Bate nella fase a gironi di Europa League, vincendo 2-4 alla Borisov Arena e dilagando 6-0 nel match di ritorno all’Emirates. Inglesi sconfitti invece per la prima volta nel match d’andata di questi sedicesimi e ora chiamati a rimontare dallo 0-1 subito in Bielorussia.

Le agenzie di scommesse considerano praticamente scontata la vittoria dell’Arsenal in casa contro il Bate Borisov. Affermazione interna quotata 1.15 da Eurobet, mentre Bet365 fissa a 9.00 la quota relativa al pareggio e William Hill propone a 23.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati complessivamente nei 90′, Bwin quota 1.48 l’over 2.5 e quota 2.50 l’under 2.5.



