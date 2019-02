Diretta Milano Maccabi/ Streaming video e tv: Olimpia al bivio (basket Eurolega)

Milano Maccabi si gioca alle ore 20:45 di giovedì 21 febbraio: al Mediolanum Forum va in scena la partita valida per la 23^ giornata di basket Eurolega 2018-2019. E’ quasi un dentro o fuori per l’Olimpia, o comunque una gara importantissima: la classifica ci dice che Milano è nona con 11 vittorie e altrettante sconfitte, lo stesso bilancio di Bayern e Vitoria. Contro i tedeschi la sfida diretta è a sfavore (0-2), ma rischia di diventarlo anche contro gli israeliano che hanno vinto la partita di andata: significa che, dovesse perdere, la squadra di Simone Pianigiani si troverebbe alle spalle anche del Maccabi, che ha al momento una vittoria in meno. C’è comunque l’ottima possibilità di girare la differenza canestri (-2 nella sfida in Israele) e Milano arriva da tre vittorie consecutive, presentandosi dunque in forma scintillante; peccato però che abbiano fallito l’appuntamento in Coppa Italia, per il secondo anno consecutivo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Maccabi: la palla a due al Mediolanum Forum è prevista ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE MILANO MACCABI

La diretta tv di Milano Maccabi potrebbe essere trasmessa su Eurosport 2, canale che è riservato esclusivamente ai clienti della televisione satellitare; in alternativa comunque sarà disponibile il servizio di Eurosport Player, piattaforma alla quale bisogna abbonarsi e che fornisce le partite di Eurolega in diretta streaming video, attraverso l’uso di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo detto, l’Olimpia arriva a questa Milano Maccabi forte di tre vittorie consecutive: battuti Zalgiris Kaunas, Gran Canaria e Darussafaka ma il successo chiave potrebbe essere quello arrivato sul campo dell’Herbalife, in overtime e dopo che gli spagnoli avevano pareggiato sul filo di lana. Una striscia assolutamente utile per rimettersi in corsa, ma la partita del Mediolanum Forum contro gli israeliani andrà per forza vinta: in seguito infatti Pianigiani e i suoi ragazzi giocheranno contro Cska Mosca, Real Madrid e Anadolu Efes in trasferta mentre ospiteranno Olympiacos e Fenerbahçe, dunque in queste partite potrebbero andare incontro a un bilancio negativo e bisogna pensarci prima, anche con la trasferta sul parquet del Khimki. Il Maccabi Tel Avvic ha invece vinto cinque delle ultime sei partite, ed è una squadra in netta e totale ripresa: nell’ultimo periodo ha perso soltanto nei Paesi Baschi contro Vitoria, per il resto ha battuto le due greche e il Barcellona, permettendosi addirittura un clamoroso successo (+17) in trasferta contro il Cska Mosca. Realtà che insegue un passato glorioso, quella israeliana è dunque una società che spera di tornare a giocare i playoff, e che esattamente come Milano ha bisogno di prendersi una vittoria; a differenza dell’Olimpia il calendario nel finale di regular season sarà sulla carta più semplice, il che significa che i gialloblu potrebbero andare al sorpasso anche nelle prossime giornate. Un motivo ulteriore da parte dell’Olimpia di prendersi i due punti nella partita di oggi…



