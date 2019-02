Diretta Valencia Celtic/ Streaming video tv: spagnoli qualificati? (Europa League)

Valencia Celtic, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Deniz Aytekin, si gioca giovedì 21 febbraio alle ore 18:55 e sarà una sfida relativa al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. In una lunga sfilza di pareggi ottenuti in campionato, gli spagnoli hanno piazzato nel match d’andata una vittoria fondamentale, espugnando con un secco 0-2 Celtic Park con le reti di Cheryshev e Sobrino. Valencia con più di un piede negli ottavi di finale, dunque, e Celtic ancora lontano da quell’exploit europeo sognato dai tifosi e costretto anche quest’anno ad accontentarsi dell’ennesimo titolo scozzese, in un torneo in cui ormai l’egemonia del club di Glasgow sembra inarrestabile. Il Valencia invece dopo l’ultimo 0-0 interno contro l’Espanyol resta fuori dalla zona Europa League nella Liga, ma può giocarsi l’accesso alla finale di Coppa del Re.

COME VEDERE LA PARTITA: STREAMING VIDEO E TV

Valencia Celtic si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky, collegandosi sul canale numero 251 del satellite seguendo “Diretta Gol Europa League”. Tutti gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite le azioni salienti e i gol in tempo reale, collegandosi tramite smart tv, pc oppure dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA-CELTIC

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Mestalla di Valencia. Padroni di casa in campo col brasiliano Neto in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con il danese Wass, con l’argentino Garay, con il suo connazionale Roncaglia e con Gaya. A quattro anche la linea di centrocampo degli spagnoli con Ferran Torres a destra, il russo Cheryshev a sinistra e Dani Parejo e il francese Coquelin centrali. In attacco Sobrino farà coppia col bomber transalpino Gameiro. Risponderà il Celtic con Bain in porta, il tedesco Toljan sull’out difensivo di destra e l’honduregno Izaguirre sull’out difensivo di sinistra, mentre il bosniaco Simunovic e il belga Boyata saranno i centrali. A centrocampo spazio per Brown e McGregor come vertici arretrati, mentre l’inglese Sinclair, Christie e Forrest supporteranno Burke come unica punta di ruolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-4-2 utilizzato come modulo di partenza dal tecnico del Valencia, lo spagnolo Marcelino, risponderà il 4-2-3-1 del mister nordirlandese del Celtic, Brendan Rodgers. Celtic mai capace di battere il Valencia in Europa: la vittoria dell’andata si aggiunge per gli spagnoli ai successi nell’Europa League della stagione 2001/02, in cui riuscirono a eliminare ai calci di rigore gli scozzesi.

LE QUOTE DEI BOOKMAKER

Le agenzie di scommesse considerano nettamente favorito il Valencia nel match interno contro il Celtic per la conquista della vittoria anche nella sfida di ritorno. Affermazione interna quotata 1.57 da Eurobet, mentre Bet365 fissa a 4.00 la quota relativa al pareggio e William Hill propone a 5.80 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati complessivamente nei 90′, Bwin quota 1.83 l’over 2.5 e quota 1.87 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA