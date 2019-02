Diretta Villarreal Sporting/ Streaming video e tv: gli spagnoli partono in vantaggio

Villarreal Sporting Lisbona, che sarà diretta dall’arbitro ceco Pavel Kralovec, si gioca giovedì 21 febbraio alle ore 18:55, e sarà una sfida relativa al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Gol pesante all’andata degli spagnoli in Portogallo, allo stadio José Alvalade espugnato con una rete di Alfonso dopo appena 3′. Per il Submarino Amarillo campionato nella Liga difficilissimo, con la salvezza ancora tutta da conquistare e il terzultimo posto rimasto anche dopo il brillante 3-0 al Siviglia nell’ultimo weekend. Dall’altra parte, lo Sporting Lisbona sta provando ad avvicinarsi al terzo posto del Braga in patria, avvicinato a -4 dopo la vittoria per 3-0 nello scontro diretto disputato domenica scorsa in casa.

COME VEDERE LA PARTITA: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Villarreal Sporting si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky, collegandosi sul canale numero 251 del satellite grazie ai collegamenti in “Diretta Gol Europa League”. Tutti gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del contenitore con tutti i gol e le azioni in tempo reale di Europa League, collegandosi tramite smart tv, pc oppure dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL SPORTING

Le probabili formazioni che si affronteranno l’Estadio de la Ceramica di Villarreal. Padroni di casa in campo con Fernandez tra i pali e una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Mario Gaspar, Alvaro, Ruiz e Alfonso. A centrocampo Javi Fuego sarà affiancato da Trigueros e dall’argentino Mori, mentre il nigeriano Chukwueze, il colombiano Bacca e Fornals saranno i titolari nel tridente offensivo. Lo Sporting Lisbona risponderà con il portiere francese Salin alle spalle di una difesa a quattro con il francese Gaspar laterale di destra, Ilori laterale di sinistra (mancherà per squalifica l’argentino Acuna, espulso nel match d’andata)e Pinto e l’uruguaiano Coates centrali della retroguardia. A centrocampo al fianco del serbo Petrovic giocheranno Bruno Fernandes e Luis Miguel, mentre nel tridente offensivo dei portoghesi partiranno dal primo minuto l’olandese Bas Dost, il brasiliano Raphinha e il capoverdiano Jovane Cabral.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-3 utilizzato come modulo di partenza dal tecnico del Villarreal, lo spagnolo Calleja Revilla, risponderà con lo stesso schieramento il mister olandese dello Sporting Lisbona, Keizer. Quello del match d’andata allo stadio Alvalade è stato il primo incrocio internazionale tra Sporting e Villarreal, con gli spagnoli che fino a questo momento si erano imposti contro il club portoghese solo in un’amichevole del luglio 2016.

LE QUOTE DEI BOOKMAKER

Le agenzie di scommesse considerano nettamente favorito il Villarreal nel match interno contro lo Sporting per la conquista della vittoria anche nella sfida di ritorno. Affermazione interna quotata 1.85 da Eurobet, mentre Bet365 fissa a 3.50 la quota relativa al pareggio e William Hill propone a 4.20 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati complessivamente nei 90′, Bwin quota 1.91 l’over 2.5 e quota 1.80 l’under 2.5.



