Probabili formazioni/ Inter Rapid Vienna: quote, Pavlovic in avanti (Europa League)

Si accenderà oggi giovedi 21 febbraio alle ore 21.00 a San Siro la partita tra Inter e Rapid Vienna, atteso match valido come ritorno dei sedicesimi di finale di Europa league. La sfida appare ben decisiva visto che si tratta di un dentro o fuori: a Spalletti come pure all’austriaco Kuhbauer non saranno concessi errori quindi nel formulare le probabili formazioni di Inter e Rapid Vienna. Il primo poi avrà per questo turno le mani particolarmente legate: alcune assenze annunciate (come quella di Icardi, ufficialmente per un infortunio, ma il caso è ben ampio) come pure una lista Uefa non amplissima non aiutano certo il tecnico dei nerazzurri. Non avrà invece grandi problemi l’allenatore austriaco che pure dovrà capire come capovolgere l’1-0 subito in casa pochi giorni fa nel turno di andata. Andiamo quindi a vedere da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Rapid vienna.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di considerare le probabili formazioni di Inter Rapid Vienna andiamo a vedere che cosa ci può dire il pronostico, che pure sorride ampiamente ai nerazzurri, padroni di casa questa sera. Ecco quindi che la snai per l’1×2 ha fissato a 1,30 la vittoria dell’Inter e ha quotato il successo del Rapid Vienna a 9,00: il pareggio ha invece meritato la valutazione di 5,25.

PROBABILI FORMAZIONI INTER RAPID VIENNA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Vista pure le scelte fatte per la lista Uefa di questa parte di stagione, vediamo bene che Spalletti, almeno in alcune zone del campo, ha le mani un po’ legate: in ogni caso il tecnico non rinuncerà al 4-2-3-1 come modulo per le probabili formazioni di Inter Rapid Vienna. Ecco che comunque l’allenatore dei milanesi muoverà un po’ le carte almeno in difesa: di fronte a Handanovic, vedremo dal primo minuto Miranda e Ranocchia al centro, con Cedric Soares e Asamoah ai lati. In avanti spazio dal primo minuto per Vecino e Borja Valero, mentre dovremmo rivedere Nainggolan posto sulla tre quarti a supporto dell’attacco. Qui in avanti non sfigurerà ovviamente Lautaro Martinez, match winner del turno di andata: con il bomber ecco dal primo minuto in campo Candreva e Perisic.

LE SCELTE DI KUHBAUER

Sarà un 4-2-3-1 senza particolari novità lo schieramento del club austriaco: i giocatori di Kuhbauer si sono ben comportati in casa all’andata e potrebbero fare molto bene anche oggi a San Siro. Ecco quindi che di fronte al numero 1 Stribinger, dovremmo vedere in campo dal primo minuto Sonnleitner e Hofmann al centro del reparto difensivo, con Potzmann e Bolingoli ai lati. In avanti spazio al duo composto da Martic e Schwab, mentre sarà Knasmullner a giocare dal primo minuto sulla tre quarti. Attacco titolare questa sera in campo a San Siro: prima punta sarà Pavlovic, con Murg e Schobesberger ai lati.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 21 Cedric, 23 Miranda, 13 Ranocchia, 18 Asamoah; 8 Vecino, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 10 Lautaro Martinez All. Spalletti

RAPID VIENNA (4-2-3-1): 1 Strebinger; 19 Potzmann, 6 Sonnleitner, 20 Hofmann, 5 Bolingoli; 15 Martic, 8 Schwab; 10 Murg, 28 Knasmullner, 7 Schobesberger; 22 Pavlovic All. Kuhbauer



© RIPRODUZIONE RISERVATA