Probabili formazioni/ Milan Empoli: diretta tv, Dragowski dal primo minuto (Serie A)

Si accenderà solo domani sera alle ore 20,30 il primo anticipo della 25^ giornata di Serie A tra Milan e Empoli, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. La sfida si annuncia dopo tutto come un match molto importante specie per i rossoneri di Gattuso: dopo anche il successo rimediato contro la Dea nella precedente giornata, il tecnico del Diavolo si giocherà anche domani punti preziosissimi in ottica Champions League nella prossima stagione. Va però detto che proprio l’allenatore calabrese, per le probabili formazioni di Milan Empoli, non potrà abbassare la guardia: i toscani sono di ritorno da un pesantissimo 3-0 firmato contro il Sassuolo, al termine di una prestazione eccezionale da parte degli azzurri. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Empoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Milan Empoli sarà trasmessa domani sera alle ore 20,30 in diretta tv da Sky, essendo una delle sette partite disponibili sulla televisione satellitare per questa giornata di Serie A. I canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Milan Empoli, Gattuso ovviamente non farà a meno del solito 4-3-3 come modulo di partenza. Qui spicca certamente il nome di Piatek che domani a San Siro proverà a sfatare la male augurante profezia di cui si è parlato in questi ultimi giorni alla vigilia della 25^ giornata di Serie A. Decisa la prima punta va aggiunto che il tecnico calabrese dovrà fare a meno di Suso, fermato dal giudice sportivo: ecco allora Castillejo chiamato titolare a fare coppia con Calhanoglu a completamento del tridente. Per il resto dello schieramento rossonero non vi sono novità: ecco quindi in mediana Bakayoko in cabina di regia, con Kessiè e Paquetà titolari dal primo minuto. In difesa, oltre al solito Gianluigi Donnarumma vedremo al centro Romagnoli con Musacchio (anche se Caldara è vicino al ritorno in campo): ai lati non mancheranno poi Ricardo Rodriguez e Calabria, questo ancora una volta preferito a Conti.

LE SCELTE DI IACHINI

Sarà il 3-5-2 il modulo di partenza di Iachini per questa trasferta a San Siro, dove saranno in parecchi i confermati rispetto al’11 che ha castigato il Sassuolo solo pochi giorni fa. Ecco dunque che la prima riconferma arriverà in porta con Dragowski, titolare tra i pali dal primo minuto: davanti all’ex viola ecco poi il terzetto in difesa composto da Veseli, Silvestre e Dell’Orco. Pochi i dubbi in mediana benchè si tratti di un ampio reparto a cinque: per Iachini vedremo dunque titolari da domani Acquah, Bennacer e Krunic al centro, mentre ai lati si giocano le loro chance Di Lorenzo e Pasqual. Per l’attacco Iachini va sul sicuro: le maglie saranno consegnate a Caputo e Farias, pur con La Gumina a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 7 Castillejo, 19 Piatek, 10 Calhanoglu. All. Gattuso

EMPOLI (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 26 Silvestre, 39 Dell’Orco; 2 Di Lorenzo, 18 Acquah, 10 Bennacer, 33 Krunic, 23 Pasqual; 11 Caputo, 17 Farias All. Iachini.



