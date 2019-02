Probabili formazioni/ Napoli Zurigo: quote, turnover per Ancelotti (Europa League)

Si giocherà quest’oggi giovedi 21 febbraio alle ore 18,55 al San Paolo la partita tra Napoli Zurigo, valida come ritorno per i sedicesimi di finale di Europa league. La sfida al San Paolo si annuncia come una pratica facile per Ancelotti, che quindi nel disegnare le probabili formazioni di Napoli Zurigo potrà permettersi un forte turnover. Il club campano infatti oltre che essere padrone di casa, è in vantaggio sugli svizzeri, avendo vinto la partita di andata con un ampio 3-1. Il risultato è ben importante, ma non mette del tutto al riparo i partenopei, che comunque rimangono i favoriti al successo e al passaggio del turno. La squadra di Magnin però farà di tutto, se non altro, per uscire di scena dal tabellone dell’Europa league nel migliore di modi. Vedremo quindi quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Zurigo.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Napoli Zurigo, vediamo che cosa ci può dire il pronostico fissato per questo match di Europa League, che chiaramente favorisce i campani, pure padroni di casa. Ecco quindi che secondo le quote date dalla snai per l’1×2 vediamo che la vittoria del Napoli vale 1,19 la posta in gioco, mentre il successo del Zurigo è stato quotato a 13,00: il pareggio è stato invece dato a 7,00.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ZURIGO

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Zurigo il primo dubbio che si consuma in casa campana riguarda la porta: Meret rimane il primo titolare di Ancelotti ma Ospina ha le carte giuste per scendere in campo, sempre che il tecnico non decida di approfittare della situazione favorevole nel tabellone per lanciare Karnezis. In difesa poi nel solito 4-4-2 dovremmo vedere dal primo minuto Hysaj in coppia con Ghoulam sull’esterno mentre dal primo minuto si giocano la maglia da titolare al centro Maksimovic e Luperto. Cambiamenti anche in mediana: senza più Hamisk, ormai giocatore ufficiale del Daliang Yifang e senza l’acciaccato Allan, potremmo vedere in campo dal primo minuto Diawara in coppia con Fabian Ruiz, mentre sull’estreno Ancelotti potrebbe rilanciare Verdi in coppia con Ounas. Attenzione poi all’attacco: Insigne, che dovrà scontare una squalifica in campionato non potrà mancare oggi e con lui dovremmo vedere dal primo minuto anche Mertens, che vincerà quindi il ballottaggio con Milik.

LE SCELTE DI MAGNIN

Dovrebbe essere il 4-2-3-1 il modulo di partenza di Magnin e del Zurigo , oggi ospite: di certo qui il tecnico degli svizzeri potrà solo fare affidamento ai suoi uomini più in forma per provare a capovolgere il risultato del match di andata. Ecco quindi che vedremo Odey al vertice offensivo, accompagnato da Kololli, in gol all’andata e Khelifi ai lati: toccherà quindi a Marchesano agire sulla tre quarti come titolare. Per la mediana a due vedremo quindi dal primo minuto in campo al San Paolo Domgjoni e Kryeziu: poche le novità in difesa con Winter e Kharabadze ai lati del reparto, completato da Bangura e Maxso. Attenzione poi a Brecher che sarà fedele tra i pali.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 25 Ospina; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 13 Luperto, 31 Ghoulam; 11 Ounas, 42 Diawara, 8 Fabian Ruiz, 9 Verdi; 14 Mertens, 14 Insigne. All. Ancelotti

ZURIGO (4-2-3-1): 25 Brecher; 7 Winter, 17 Bangura, 3 Maxso, 5 Kharabadze; 14 Domgjoni, 31 Kryeziu; 94 Khelifi, 10 Marchesano, 70 Kololli; 15 Odey. All. Magnin



