Risultati Europa league/ Diretta gol live score: occhio a Napoli e Inter (sedicesimi)

Tempo di verdetti per il secondo torneo per club del continente: oggi giovedi 21 febbraio 2019 sono infatti attesi i risultati di Europa League per le partite di ritorno dei sedicesimi di finale: si deciderà quindi oggi chi avrà accesso al tabellone degli ottavi o meno e le protagonisti più attese non possono che essere le due squadre italiane chiamate in causa. Dopo quanto accaduto alla Lazio nell’anticipo del mercoledì ecco quindi che i riflettori saranno tutti puntati su Inter e Napoli Spalletti e Ancelotti faranno di tutto per centrare la qualificazione che pure non non dovrebbe davvero sfuggirgli, visto sia quando accaduto all’andata che il valore dello spogliatoio come pure degli avversari che questa sera affronteranno. Ma in attesa di scoprire quali saranno i risultati di Europa league che arriveranno questa sera andiamo a ricordare il programma delle sfide. Ecco quindi che il primo fischio di inizio si udirà alle ore 18,55 quando avranno luogo ben 8 incontri tra cui anche Napoli-Zurigo: alle ore 21.00 avranno inizio invece 7 partite, tra cui anche Inter Rapid Vienna.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: FOCUS SULLE ITALIANE

In attesa di conoscere quali saranno i risultati di Europa League e dunque i verdetti di questa parte del tabellone del torneo continentale andiamo a veder che stanno facendo le due italiane ancora chiamate alla prova e dunque Inter e Napoli, visto che la Lazio di Inzaghi è già scesa in campo ieri. Come annunciato prima, sia per i nerazzurri che per i campani ottenere oggi la qualificazione agli ottavi di finale dovrebbe essere pratica ben facile. La compagine di Spalletti infatti se la vedrà a San Siro alle ore 21.00 con il Rapid Vienna, forte dell’1-0 segnato nella partita di andata: certo allora a decidere la partita era stato un rigore firmato da Lautaro Martinez, ma la squadra milanese ha tutte le carte in tavola per passare il turno senza troppi affanni. Ancor più chance le hanno i napoletani, visto che la partita di andata si era chiusa con il risultato di 3-1: questa sera la trasferta di Zurigo quindi non fa troppa paura ad Ancelotti, tanto che il tecnico potrebbe anche dare spazio a un ampio turnover, contando sul fatto che in ogni caso i suoi si sono preparati duramente in questi giorni.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 18:55 Arsenal-Bate

Ore 18:55 Dinamo Zagabria-Plzen

Ore 18:55 Francoforte-Shakhtar

Ore 18:55 Napoli -Zurigo

Ore 18:55 Salisburgo- Club Brugge

Ore 18:55 Valencia-Celtic

Ore 18:55 Villarreal- Sporting

Ore 18:55 Zenit San Pietroburgo- Fenerbahce

Ore 21:00 Benfica- Galatasaray

Ore 21:00 Betis-Rennes

Ore 21:00 Chelsea- Malmo

Ore 21:00 Dinamo Kiev- Olympiacos

Ore 21:00 Genk-Slavia Praga

Ore 21:00 Inter-Rapid Vienna

Ore 21:00 Leverkusen-Krasnodar



