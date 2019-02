Avversario Inter/ Ottavi Europa League: chi contro i nerazzurri? Rischio Arsenal

Quale sarà l’avversario dell’Inter negli ottavi di Europa League? La risposta naturalmente arriverà poco dopo le ore 13.00 dal sorteggio che si svolgerà presso la sede della Uefa a Nyon. I nerazzurri si sono qualificati passando senza particolari problemi i sedicesimi di finale, dove l’Inter ha sconfitto il Rapid Vienna sia nella partita d’andata (0-1 in trasferta) sia ieri sera con un bel 4-0 nel ritorno a San Siro. L’Europa League però avanza e adesso c’è il concreto rischio di affrontare avversari più pericolosi. Ricordiamo innanzitutto che, come prescrive il regolamento, a partire dagli ottavi di finale non ci sono più paletti di alcun genere e di conseguenza tutte le squadre ancora in corsa sono potenziali rivali dell’Inter, compreso il Napoli dal momento che saranno possibili anche i derby tra formazioni della stessa nazione. Logicamente i partenopei sarebbero un avversario tra i peggiori per l’Inter negli ottavi di Europa League, ma adesso spendiamo qualche parola in più sui maggiori rischi tra le squadre straniere.

AVVERSARIO INTER: I PERICOLI NEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

Tre nomi probabilmente spiccano su tutti, cioè Chelsea, Arsenal e Siviglia. Per i Blues di Maurizio Sarri l’incrocio più suggestivo sarebbe naturalmente quello con il Napoli, mentre per l’Inter richiamerebbe gli ottavi della trionfale Champions League 2010 e sarebbe dunque in un certo senso di buon auspicio, mentre con l’Arsenal si potrebbe citare il confronto del 2003, segnato da due clamorose vittorie in trasferta, dei nerazzurri ancora ad Highbury e per i Gunners a San Siro. Meglio comunque evitare una trasferta a Londra già a livello degli ottavi di finale, sia l’Arsenal sia il Chelsea sarebbe preferibile trovarli più avanti. Discorso simile per il Siviglia, che ha appena eliminato la Lazio ed è un vero e proprio specialista di Europa League, vinta spesso dagli spagnoli negli ultimi anni. Tra le altre squadre che sarebbe meglio evitare come avversario dell’Inter negli ottavi di Europa League citiamo ancora il Valencia, il Benfica e l’Eintracht Francoforte, mentre tra le opzioni migliori ci potrebbero essere lo Slavia Praga e il Krasnodar.

