Avversario Napoli/ Ottavi Europa League: chi contro gli azzurri? Spauracchio Chelsea

Oggi nel primo pomeriggio si scoprirà chi sarà il prossimo avversario del Napoli per gli ottavi di finale di Europa League: alle ore 13.00 a Nyon è infatti atteso il sorteggio che designerà il prossimo tabellone del secondo torneo per club del continente e l’attesa non potrebbe essere più grande. La squadra di Ancelotti, che ha tranquillamente ottenuto la qualificazione ai danni del Zurigo (battuto appena ieri con un sonoro 2-0 al San Paolo) è certamente uno degli spauracchi maggiori tra i nomi messi nell’urna svizzera in questo pomeriggio, ma gli avversari di valore non mancheranno di certo. Solo la sorte deciderà quindi come si comporrà il prossimo quadro dei match degli ottavi di finale di Europa league. In attesa quindi di scoprire quale sarà l’avversario del Napoli andiamo a ricordare come si svolgerà il sorteggio per la prossima fase dell’Europa league. Come detto l’evento si terrà oggi alle ore 13,00 a Nyon in Svizzera e nell’urna verranno inseriti i nomi delle 16 squadre che hanno trovato la qualificazione nella precedente fase dei sedicesimi. In questa parte del tabellone inoltre non vi sono particolari restrizioni: ecco dunque che pare legittimo e concreto il pericolo Derby con l’Inter di Spalletti. L’unica limitazione imposta dalla Uefa è per un eventuale incrocio tra formazioni russe e ucraine, visto che parteciperanno al sorteggio Zenit San Pietroburgo e Dinamo Kiev.

AVVERSARIO NAPOLI: LO SPAURACCHIO CHELSEA

Va subito detto che al sorteggio per gli ottavi di finale di Europa league, pure l’Inter (unica altra squadra italiana qualificatasi a questa parte del tabellone) potrebbe essere il prossimo avversario del Napoli: eppure non sono solo i nerazzurri che potrebbero fare paura alla compagine di Mister Ancelotti. Come detto i campani sono certamente una delle squadre più forti presenti nel sorteggio, ma altri potrebbero mettere in difficoltà anche lo stesso club azzurro. Ecco dunque che uno degli incroci più rischiosi ma anche affascinanti che potrebbero uscire dalle urne di Nyon questo pomeriggio potrebbe essere tra il Napoli e il Chelsea di Sarri. In tal caso la partita sarebbe davvero un evento imperdibile e non solo per il il valore delle due squadre: di fatto sarebbe anche la prima volta che Sarri ritroverà la sua ex squadra, che proprio l’ha lanciato nel panorama europeo del grande calcio. Il tecnico napoletano che ha salutato la squadra azzurra proprio questa estate per approdare alla Premier league e alla panchina del Chelsea, di certo ha lasciato un grande ricordo al San Paolo, che non vede l’ora di riabbracciarlo in una cornice così prestigiosa come è l’Europa league. Oltre al Chelsea però il ventaglio di possibili avversari è ben ampio, considerando anche Siviglia e Arsenal. Vedremo che cosa ci diranno le urne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA