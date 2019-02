Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: ecco Cr7 ma Piatek…(25^ giornata)

Ci avviciniamo alla 25^ giornata del primo campionato e italiano e già oggi in occasione dell’anticipo tra Milan e Empoli tocca vedere che sta accadendo nella classifica dei marcatori di Serie A. Dopo le fatiche in coppa in Europa ecco quindi che la prima serie del calcio italiano torna in campo e con i suoi principali protagonisti, in lotta per il titolo di capocannoniere. Ecco che alla vigilia di questo turno di ritorno è ancora Cristiano Ronaldo il primo marcatore del campionato italiano: il bomber lusitano infatti ha segnato 19 gol alla vigilia di questa giornata e promette altre scintille già questo fine settimana. Come ormai accade da diverso tempo però la concorrenza per la prima posizione della classifica dei marcatori di Serie A è ben elevata: ecco infatti che in occasione del turno precedente ha recuperato ampio terreno anche Piatek. Il bomber polacco che ambisc al itolo di capocannoniere, ora in maglia Milan infatti andando a segno contro l’Atalanta, è salito a quota 16 reti e promette di fare molto anche questa sera in campo contro l’Empoli.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OLTRE ALLA VETTA

Come detto prima la lotta per la vetta nella classica dei marcatori di Serie A è davvero apertissima: qui troviamo ancora ben attivi altri due protagonisti di questa graduatoria ovvero Duvan Zapata e Fabio Quagliarella, che hanno finora segnato 16 gol a testa: va però detto che il bomber della Sampdoria è a secco da qualche turno, visto che l’ultima rete (doppietta) risale al match contro l’Udinese. Alle loro spalle ecco poi Milik, che per il Napoli ha finora messo a tabella 12 reti: dietro al polacco troviamo inoltre a quota 11 reti a testa anche Caputo dell’Empoli e Immobile della Lazio. Chiudono alfine la top ten della graduatoria dei bomber anche Icardi, Pavoletti e Petagna, che rispettivamente per Inter, Cagliari e Spal, hanno messo a statistica 9 gol ciascuno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Ronaldo (Juventus) 19

Piatek (Milan) 16

Quagliarella (Sampdoria), Zapata (Atalanta) 16

Milik (Napoli) 12

Caputo (Empoli), Immobile (Lazio) 11

Icardi (Inter), Petagna (Spal), Pavoletti (Cagliari) 9



