Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 25^ giornata. Occhio a Farias

Alla vigilia della 25^ giornata di campionato non possono certo mancare anche i nostri consigli per il Fantacalcio di Serie A: andiamo quindi a capire chi sono gli uomini su cui puntare in questo appassionante turno di ritorno e chi invece sarà meglio lasciare in panchina per un po’ di riposo. Considerando quindi match per match nella 25^ giornata di Serie A vediamo subito che le nostre dritte per tutti i fantallenatori in vista della sfida tra Milan e Empoli mettono in evidenza i soliti Piatek e Paquetà, veri trascinatori della squadra di Gattuso: attenzione però anche a Bennacer e Farias, che promettono una buona prestazione a San Siro. Sempre per gli anticipi di questo turno di campionato consideriamo ora la partita tra Torino e Atalanta: qua dovremo porre particolare attenzione a Rincon confinato in tribuna perchè squalificato. Consigliamo però di inserire nel proprio schieramento N’Koulou e Ilicic. Infine ricordiamo che per la sfida tra Frosinone e Roma non si può certo lasciare in panchina a Zaniolo (dopo le belle cose fatte vedere in Europa e non solo), atteso protagonista allo Stirpe: chi invece avrebbe bisogno di un turno di riposo saranno Viviani e Zampano.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Proseguono i nostri consigli per il Fantacalcio di Serie A ed è tempo ora di considerare da vicino le partite che ci attendono domenica. Cominciamo quindi dal lunch match tra Sampdoria e Cagliari dove rimangono indispensabili sia Pavoletti che Quagliarella, che di certo faranno meraviglie in campo al Marassi. Attenzione però alla sfida tra Bologna e Juventus, dove la difesa felsinea potrebbe mettere il piede in fallo: simile discorso per quella clivense che pure dovrà vedersela con il Genoa dove Sanabria sta facendo molto bene e non solo in campo ma pure nei voti a fine turno. Per la sfida tra Sassuolo e Spal ci sentiamo di consigliare Babacar e Locatelli che di certo vorranno rifarsi dopo la prova deludente contro i sardi: da lasciare in panchina invece Felipe e Valoti, fuori forma. Chiudiamo ricordando che nella partita di serie A tra Parma e Napoli ci attendiamo moltissimo dal tandem azzurro Mertens-Milik che sarà titolare visto che Insigne è squalificato: in Fiorentina-Inter invece occhi puntati su Nainggolan come su Lautaro Martinez, attesi protagonisti in positivo al Franchi.

