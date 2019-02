Diretta Combinata Bansko/ Streaming video e tv: orario (Coppa del mondo di sci)

Terminati solo pochi giorni fa i Mondiali di Are, ecco che la Coppa del mondo di sci torna sotto ai riflettori e lo fa oggi per il calendario maschile in Bulgaria a Bansko, dove in questo venerdì 22 febbraio 2019 è prevista la diretta della Combinata. Si apre quindi con il mix tra velocità e abilità tecnica la seconda parte della stagione della coppetta di cristallo: anzi già oggi la coppa di specialità verrà consegnata visto che questa sarà la seconda e ultima gara di questa disciplina prevista la stagione 2019. L’attesa quindi, come è facile immaginare è tantissima anche perché per la stessa natura mista della disciplina, appare molto complicato individuare un vincitore annunciato. Ecco infatti che già ai Mondiali di Are pochi giorni fa era riuscito a salire sul primo gradino del podio il francese Pinturault, davanti a Hadalin e Schwarz: andiamo a vedere se il campione iridato saprà confermarsi anche oggi sulla neve di Bansko.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI BANSKO

La diretta della prima manche di discesa di Bansko per la Combinata avrà inizio alle ore 09.30, mentre il via alla seconda manche della combinata (lo slalom) è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky, ma la seconda manche sarà trasmessa anche da Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Bulgaria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA COMBINATA BANSKO 2019: I PROTAGONISTI ATTESI

Come detto prima, data la natura mista della Combinata, con una prova veloce come la discesa e una molto più tecnica come è lo slalom, appare complicato indicare un pronostico certo per la gara di oggi sulla neve bulgara. Come abbiamo visto poi ai Mondiali di Are le capricciose condizioni meteo potrebbero mettere in difficoltà moltissimi: se però controlliamo che era accaduto nell’unico altro precedente in stagione a Wengen, qualche nome possiamo cominciare ad fissarlo. Ecco dunque che, come allora a Wengen, oggi nella diretta della Combinata di Bansko ci attendiamo grandi cose dall’austriaco Marco Schwarz che già in Svezia nella competizione iridata ha comunque ottenuto un ottimo bronzo. Occhi puntati poi, oltre che su Pinturault, anche sul connazionale dell’iridato, Muffat Jeandet, che proprio in Svizzera era salito sul secondo gradino del podio. Non sottovalutiamo poi le chance anche degli azzurri, che pure non stanno brillando nelle prove tecniche: oggi in Bulgaria non mancheranno Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris, come pure Mattia Casse.



