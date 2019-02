Diretta Italia Ungheria/ Streaming video e tv: caccia al Mondiale (basket)

Italia Ungheria si gioca a Varese, per le qualificazioni al Mondiale 2019 di basket: squadre in campo alle ore 20:15 di venerdì 22 febbraio per la quinta giornata del gruppo J. Mancano solo due partite al termine del girone, e si qualificano le prime tre della classifica: in questo momento la nostra nazionale è seconda con 17 punti, avendo ereditato anche quelli della prima fase – come tutte le altre – e dunque con una vittoria sarebbe certa del pass per il torneo del prossimo anno, ricordando che ogni sconfitta vale un punto e che, almeno sulla carta, l’Ungheria potrebbe agganciarci e superarci per la differenza canestri. All’andta avevamo vinto noi una partita complessa, terminata con il risultato di 69-63; basterebbe anche solo rimanere sotto i 6 punti di scarto dunque (in caso di ko) ma è chiaro che alla Enerxenia Arena l’Italia abbia tutte le possibilità di qualificarsi subito, rendendo ininfluente la trasferta in Lituania del prossimo martedì. Staremo a vedere se sarà così nella diretta di Italia Ungheria, della quale presentiamo ora i temi principali e che va in scena tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ITALIA UNGHERIA

La diretta tv di Italia Ungheria sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva a tutti i clienti della televisione satellitare; con l’applicazione Sky Go, attivabile con il collegamento di non oltre due dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) ai dati dell’abbonamento, si potrà seguire questa partita anche in diretta streaming video mentre possiamo ricordare che il sito ufficiale della manifestazione è fiba.basketball, con le relative pagine sui social network agli indirizzi facebook.com/FIBAWC e, su Twitter, @FIBAWC.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo detto Italia Ungheria potrebbe essere la partita decisiva per la nostra qualificazione: la nazionale di basket arriva dalla sconfitta subita in Polonia che però non ha minimamente intaccato la nostra posizione, casomai ha aumentato la suspence per un obiettivo che, salvo clamorosi crolli, dovrebbe arrivare. Meo Sacchetti ha convocato il solito gruppo di giocatori, sostanzialmente senza grosse sorprese: ci sono i fratelli Luca e Michele Vitali, c’è la conferma di Alessandro Gentile e ci sono i tre di Milano Amedeo Della Valle, Andrea Cinciarini e Jeff Brooks che si sono aggregati alla squadra soltanto oggi, dopo aver giocato in Eurolega contro il Maccabi. A disposizione restano sette elementi tra cui Leonardo Candi, playmaker che sta crescendo bene a Reggio Emilia, e anche due rappresentanti di Serie A2 in Pierpaolo Marini (Forlì) e Andrea Pecchia (Treviglio). In Polonia di fatto non c’era mai stata partita: l’Italia era caduta sotto i colpi di Macjei Lampe (22 punti e 8 rimbalzi con 11/16 al tiro)e pur mandando quattro giocatori in doppia cifra (Awudu Abass il migliore con 13 punti e 4/7) aveva tirato male dall’arco (29,6%), girato male il pallone e chiuso con 14 palle perse. Da quel giorno però sono passati oltre due mesi, e soprattutto l’urgenza è un’altra; l’Ungheria nell’ultima giornata ha dimostrato qualità andando a battere l’Olanda (con 91 punti segnati con 22 di David Vojvoda) e rimanendo in corsa, ma sulla carta rimane inferiore alla nostra nazionale. Vedremo come andranno le cose…



