Sorteggio ottavi Europa League 2019/ Diretta streaming video: Inter, Napoli contro…

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019 si tiene alle ore 13:00 di venerdì 22 febbraio: le 16 squadre rimaste in corsa saranno accoppiate in otto sfide che ancora una volta, come nei sedicesimi appena conclusi, prevedono un’andata e un ritorno con la formula del gol in trasferta che vale doppio e con la possibilità di andare ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Inter e Napoli, arrivate dalla Champions League e uniche italiane rimaste in corsa, attendono i loro rispettivi avversari ma intanto noi possiamo dire che dagli ottavi il tabellone non ha più restrizioni: se nel turno precedente esistevano le teste di serie e non erano permessi incroci tra le squadre dello stesso Paese, questa volta e fino all’accoppiamento delle semifinali sarà un tutti contro tutti. Significa dunque che potremmo avere il derby tra i nerazzurri e i partenopei, ma anche che Luciano Spalletti e Carlo Ancelotti potrebbero trovarsi a giocare contro una delle grandi favorite per il titolo. Manca sempre meno per scoprire quali saranno gli accoppiamenti nella diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League: vedremo dunque quale sarà il tabellone di questa competizione che si fa via via più entusiasmante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Europa League sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport Football (numero 203) per la cerimonia integrale, ma ci saranno anche incursioni da Sky Sport 24 (numero 200) e i clienti Sky potranno ovviamente avvalersi del servizio di diretta streaming video, vale a dire seguendo l’evento su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Da non dimenticare tuttavia che anche chi non fosse abbonato al satellite potrà gustare il sorteggio di Europa League, che infatti sarà trasmesso in streaming dal sito ufficiale della UEFA all’indirizzo www.uefa.com.

SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: DUE ITALIANE IN CORSA

Dunque nel sorteggio degli ottavi di Europa League avremo Inter e Napoli in attesa dei loro avversari: nerazzurri e partenopei si sono liberati di Rapid Vienna e Zurigo (rispettivamente) ma adesso l’asticella rischia di alzarsi e non di poco. Bisogna ricordare che entrambe le squadre avrebbero preferito prendere parte al sorteggio di metà marzo per la Champions League, ma a dicembre il terzo posto nel girone ha portato a giocare questa manifestazione che adesso va onorata, perchè sia Luciano Spalletti che Carlo Ancelotti hanno già salutato la Coppa Italia e, trovandosi lontani dalla Juventus in campionato, potrebbero avere nell’Europa League la bella occasione di mettere un importante trofeo in bacheca. Eliminata invece la Lazio, che ai sedicesimi aveva pescato malissimo trovando un Siviglia che ha superato il turno con un complessivo 3-0; il Milan aveva già salutato il torneo a dicembre venendo clamorosamente fatto fuori al girone (da Betis e Olympiacos). Lo spauracchio numero uno per tutti si chiama Chelsea (e a seguire lo stesso Siviglia): per il Napoli sarebbe anche uno scontro emozionale perchè rappresenterebbe il ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri, ovviamente se l’allenatore toscano sarà ancora sulla panchina dei Blues per allora…



