Probabili formazioni/ Milan Empoli: quote, Gattuso senza Suso (Serie A)

Avrà luogo solo questa sera alle ore 20,30 a San Siro la partita tra Milan e Empoli, atteso anticipo della 25^ giornata del Campionato di Serie A e siamo ovviamente curiosi di scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Di fatto Iachini avrà a disposizione questa sera uno schieramento praticamente al completo: non ci sorprenderebbe quindi se lo stesso tecnico confermerebbe gran parte dell’11 che ha battuto il Sassuolo nel turno precedente del campionato. Qualche problema in più sorge invece per Gattuso che in questo turno perderà Suso, fermato dal giudice sportivo: ecco però pronta la soluzione con l’inserimento di Castillejo. Andiamo dunque a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Empoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Andando a considerare ora il pronostico del match vediamo bene che i rossoneri sono i favoriti questa sera a San Siro: nelle quote date dalla snai per l’1×2 notiamo che la vittoria del Milan è stata data a 1,38, contro il più elevato 8,50 fissato per l’Empoli mentre il pareggio ha trovato la valutazione di 4,75.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

LE MOSSE DI GATTUSO

Per il match di questa sera a San Siro ovviamente Gattuso non farà a meno del solito 4-3-3 più che collaudato, dove vedremo un po’ i soliti titolari di questi ultimi turni. Ecco quindi che tra i pali troveremo dal primo minuto Gigio Donnarumma: di fronte ecco poi dal primo minuto il duo centrale in difesa con Romagnoli e Musacchio, mentre saranno Ricardo Rodriguez e Calabria ad agire ai lati, benche in panchina rimangano a disposizione Conti e Abate. Mosse scontate anche in mediana, dove troverà spazio dal primo minuto Paquetà, ormai punto fermo per Gattuso: ecco poi Bakayoko in cabina di regia con Kessiè come esterno sulla sinistra. In avanti come detto mancherà Suso: ecco pronto quindi Castillejo a completare il reparto con Piatek e Calhanoglu.

LE SCELTE DI IACHINI

Per le probabili formazioni di Milan Empoli, Iachini dovrebbe confermare gran parte dell’11 sceso in campo contro il Sassuolo solo pochi giorni fa, vista pure la prestazione brillante. Ecco quindi che confermato il 3-5-2 come modulo di partenza sarà sempre Dragowski, nuovo arrivo del mercato a posizionarsi tra i pali. Di fronte al numero 1 si candidano per una maglia da titolare Veseli, Silvestre e Dell’Orco, benchè Rasmussen sia sempre a disposizione dalla panchina. Sono ben pochi poi i ballottaggi che si aprono a centrocampo, benché sia previsto un ampio reparto a 5: al centro ecco quindi in campo dal primo minuto Bennacer, Krunic e Acquaq, mentre toccherà al duo Di Lorenzo-Pasqual agire al lati. Maglie confermatissime anche in attacco: Caputo rimane il bomber di riferimento di Iachini e a fianco oggi vedrà Farias dal primo minuto.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donanrumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 7 Castillejo, 19 Piatek, 10 Calhanoglu All. Gattuso.

EMPOLI (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 26 Silvestre, 39 Dell’Orco; 2 Di Lorenzo, 18 Acquah, 10 Bennacer, 33 Krunic, 23 Pasqual; 11 Caputo, 17 Farias All. Iachini



