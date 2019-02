Video/ Inter Rapid Vienna (4-0): highlights e gol (Europa League)

Inter Rapid Vienna, il video con i gol e gli highlights della sfida di ieri sera valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League: dopo il trionfo per 0-1 della gara d’andata, i nerazzurri si sono imposti con un netto 4-0. Una gara iniziata con il piede giusto per la formazione meneghina, passata in vantaggio all’11’ con Matias Vecino: destro chirurgico dell’uruguaiano che non ha lasciato scampo a Strebinger. Sette minuti dopo è arrivato il raddoppio, gol spettacolare di Andrea Andrea Ranocchia: il centrale difensivo, spesso elogiato dal tecnico Spalletti, ha trafitto l’estremo difensore austriaco con una bella girata dal limite. Nei minuti finali della gara l’uno-due che ha tramortito i biancoverdi: prima Ivan Perisic all’80’, su ottimo assist di Antonio Candreva, e poi Antonio Politano all’87’, che ha ribadito in rete con il sinistro il cross al bacio del numero 44.

VIDEO INTER RAPID VIENNA: RISULTATO FINALE 4-0

Una vittoria importante per l’Inter di Luciano Spalletti, che punta a recitare un ruolo da protagonista in Europa League dopo l’amara eliminazione in Champions. Nelle prossime ore i nerazzurri conosceranno l’avversaria degli ottavi di finale, ecco le parole del tecnico di Certaldo: «Ci sono stati dei buoni segnali, siamo stati compatti. Siamo migliorati molto anche rispetto alla gara d’andata, anche se questa partita poteva diventare pericolosa se non fossimo passati in vantaggio». Continua Spalletti: «Siamo entrati in campo concentrati, siamo stati molto produttivi e abbiamo messo la gara su un binario corretto. Poi abbiamo concesso un po’ di campo, ma siamo rimasti sempre compatti. Non abbiamo concesso niente al Rapid Vienna, in particolare nel secondo tempo. Chi vorrei evitare? Le squadre più forti le conoscete, se le evitassimo sarebbe meglio».

VIDEO, INTER RAPID VIENNA: GOL E HIGHLIGHTS



