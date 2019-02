Video/ Napoli Zurigo (2-0): highlights e gol della partita (Europa league)

Gli azzurri non mettono il piede in fallo e ottengono la qualificazione agli ottavi di Europa League, battendo in casa il Zurigo con il netto risultato di 2-0. Come si vede nel video di Napoli Zurigo, alla compagine di Mister Ancelotti bastano le reti di Verdi e Ounas, firmate rispettivamente al 43’ e al 75’, per trovare il passaggio del turno: una pratica semplice quindi per i campani che ora sono impazienti di conoscere il loro prossimo avversario. Dando ora un occhio anche alle statistiche vediamo bene che il Napoli è risultato dilagante ieri sera al San Paolo: gli azzurri hanno fissato al 64% il possesso palla e hanno pure tirato 15 volte di cui 6 in porta: aggiungiamo anche 21 punizioni, 22 rimesse laterali e 628 passaggi completati. Per il Zurigo invece ricordiamo il 36% di possesso palla, con anche 11 tiri di cui 7 correttamente indirizzati a cui aggiungiamo 10 punizioni, 4 parate e solo 277 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match, valido per i sedicesimi di Europa League, lo stesso tecnico del Napoli Ancelotti ha commettano così la partita ai microfoni di sky: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo, sono soddisfatto. L’aspetto più importante di questo tipo di partite è la serietà, al di là del risultato. Non abbiamo fatto cose eccezionali, ma tutti hanno mostrato serietà. Ounas? Ha fatto una cosa speciale nel gol, quando ha la palla deve fare cose speciali. Non sono tanti quelli che ci riescono, lui è tra i pochi. Deve sfruttare questo talento che ha e questi momenti che ha quando ha la palla, perché lui sa fare queste cose qua”. Per il Zurigo si è invece fatto vedere lo stesso allenatore Magnin che ha affermato: “Abbiamo giocato bene, mostrando un’attitudine diversa rispetto all’andata. Nonostante il gol del Napoli, avremmo potuto segnare anche noi. Abbiamo avuto le nostre occasioni e nonostante ciò sono contento della mia squadra. Siamo un team molto giovane, in questa gara di ritorno la differenza tra noi e il Napoli è stata minima”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Il Napoli ci ha buttato fuori, ora spero che gli azzurri vadano a vincere l’Europa League così potremo dire di essere usciti contro i vincitori del trofeo”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI NAPOLI ZURIGO, CON GLI HIGLIGHTS DEL MATCH



© RIPRODUZIONE RISERVATA