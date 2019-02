Diretta Carpi Spezia/ Streaming video DAZN: emiliani a secco da 7 partite (Serie B)

Carpi Spezia, che sarà diretta dal signor Aureliano, si gioca alle ore 15:00 di sabato 23 febbraio ed è una delle partite che rientrano nel calendario della 25^ giornata per il campionato di Serie B 2018-2019. Situazione davvero complessa quella degli emiliani, che condividono l’ultimo posto in classifica con il Padova: fino alla metà di gennaio le cose sembrano essere migliorate con due vittorie consecutive (e tre in cinque partite), ma poi il Carpi è tornato a perdere, manca i tre punti da sette gare e in questo lasso di tempo ha ottenuto due punti. La sconfitta interna contro il Perugia è arrivata nel recupero: certamente i biancorossi non sono nemmeno fortunati, ma intanto hanno perso quattro delle ultime cinque uscite. Lo Spezia insegue come sempre un posto nei playoff, ma domenica scorsa ha perso in casa contro il Verona (in rimonta): in questo modo è stata spezzata una serie positiva di nove giornate, e soprattutto i liguri non sono riusciti a mantenere il punto di ritardo dalla quarta posizione. Adesso il Perugia è la squadra di riferimento per non uscire dalla Top 8 del campionato, ma Pasquale Marino se la deve idealmente vedere anche con Salernitana e Cittadella; per questo nella diretta di Carpi Spezia sa di dover tornare a vincere, noi allora valutiamo in che modo lui e Fabrizio Castori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco per questa partita dello stadio Cabassi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Spezia non è prevista: come sempre infatti il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio di diretta streaming video potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI SPEZIA

Ecco allora le probabili formazioni di Carpi Spezia: Castori perde Sabbione (squalificato) e lo sostituisce con Buongiorno, che si dispone al centro della difesa con Kresic mentre Pachonik e Fabrizio Poli agiscono sulle mezzali. A centrocampo avremo Coulibaly e Pasciuti che faranno compagnia a Rolando, incaricato della regia; nel tridente offensivo le soluzioni sono varie, potrebbe giocare Piscitella sulla corsia ma attenzione a Mustacchio e Marsura, che insidiano la maglia di Concas mentre Arrighini può essere titolare come prima punta al posto di Karamoko Cissé. Spezia disposto con modulo speculare: Galabinov gioca da centravanti, Okereke si allarga a destra e Bidaoui ha la maglia a sinistra completando il tridente. Mora e Bartolomei dovrebbero essere gli interni di centrocampo a supporto di Matteo Ricci, che avrà in mano le redini della squadra; in difesa Vignali e Augello esterni con Terzi e Ligi davanti a Lamanna, possibili alternative per Marino potrebbero essere Gyasi e Pierini per il reparto offensivo così come Crimi per il centrocampo.

QUOTE E PRONOSTICO

Carpi Spezia è stata quotata, tra le altre, anche dall’agenzia di scommesse Snai: qui scopriamo che la squadra favorita è quella ospite, con una quota di 2,15 volte la somma giocata sulla sua vittoria, identificata dal segno 2. L’ipotesi dell’affermazione emiliana è quella per la quale bisogna utilizzare il segno 1, e vi permetterebbe una vincita pari a 3,65 volte quanto investito; con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, andreste a guadagnare 3,10 volte la cifra puntata con questo bookmaker.



