Diretta Cittadella Lecce/ Streaming video DAZN: grande momento per i salentini

Cittadella Lecce, allo stadio Tombolato, viene diretta dal signor Dionisi e, in programma alle ore 15:00 di sabato 23 febbraio, rientra nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Sarebbe tecnicamente una sfida per i playoff, ma al momento i veneti sono fuori dalle prime otto: devono recuperare un margine di due punti al Perugia ma affrontano un periodo complicatissimo, con tre sconfitte consecutive e cinque nelle ultime sette partite, in più una sola vittoria nelle ultime dieci. Il ko di misura sul campo del Benevento ha allungato a 270 minuti il dato della sterilità offensiva; oggi il Cittadella torna nel suo stadio e spera di ritrovare anche la vittoria, ma deve fare i conti con un Lecce che non perde da sei partite, lo ha fatto una sola volta nelle ultime 11 e occupa il quarto posto pur dovendo recuperare la gara contro l’Ascoli, cosa che eventualmente lo porterebbe ancora a contatto con la possibilità di giocarsi la promozione diretta. I salentini continuano a essere una delle grandi rivelazioni di questo campionato cadetto, ma nella diretta di Cittadella Lecce sarà comunque difficile uscire con i tre punti anche per Fabio Liverani; intanto vediamo quali potrebbero essere gli schieramenti delle due squadre al Tombolato.

Nessuno squalificato in Cittadella Lecce: nel 4-3-1-2 di Roberto Venturato dovrebbero ancora essere Schenetti (sulla trequarti), Moncini e Panico a formare il reparto offensivo ma potrebbe esserci una possibilità per Siega e Davide Diaw. Il centrocampo è cambiato poche volte nel corso della stagione e dunque dovrebbe essere lo stesso anche oggi, con Settembrini e Branca ad accompagnare la regia di Pasa; in difesa Frare e Drudi saranno i due centrali a protezione del portiere Paleari, con Ghiringhelli e Amedeo Benedetti che invece agiranno sulle corsie. Lecce in campo con modulo speculare: Vigorito tra i pali, Meccariello a fare coppia centrale con Marino mentre Venuti e Calderoni saranno i laterali bassi, poi un centrocampo con Tachtsidis da playmaker e due mezzali che dovrebbero essere Tabanelli e Arrigoni. Alle spalle delle due punte giocherà Falco, Saraniti e Tumminello provano a insidiare il posto di Palombi mentre viaggia verso la conferma La Mantia, autore di due dei tre gol con cui i salentini hanno rimontato il Livorno prendendosi un’altra vittoria.

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, per Cittadella Lecce la squadra favorita è quella di casa: vale infatti 2,15 volte la somma giocata il segno 1 che identifica la vittoria interna dei veneti, mentre per l’eventualità del successo salentino (ovviamente segno 2) il valore si alza fino a 3,60 volte la cifra messa sul piatto. Con l’ipotesi del pareggio, che è regolata dal segno X, il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe corrispondente a 3,05 volte quanto investito.



