Diretta discesa Crans Montana/ Streaming video e tv: Goggia all’attacco

La diretta della discesa di Crans Montana ci terrà compagnia questa mattina per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci femminile, che in questo fine-settimana fa tappa nella nota località svizzera della quale purtroppo nei giorni scorsi si è parlato per una valanga che ha causato anche una vittima. Per quanto riguarda l’aspetto agonistico, dobbiamo invece ricordare che la discesa di Crans Montana sarà la prima gara veloce per le donne dopo la fine dei Mondiali e che la nostra grande speranza sarà naturalmente Sofia Goggia, già tre volte sul podio (tra cui un argento iridato) da quando è rientrata dopo l’infortunio. Per di più, è ancora molto aperta la lotta per la Coppa di discesa con almeno quattro serie pretendenti, cioè un terzetto austriaco e la slovena Ilka Stuhec, che punta a rendere memorabile una stagione già nobilitata dall’oro mondiale. I temi d’interesse non mancheranno, dunque adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Crans Montana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI CRANS MONTANA

La diretta della discesa di Crans Montana avrà inizio alle ore 9.30, quando si presenterà al cancelletto di partenza la prima atleta in gara oggi: la partenza è stata anticipata perché si teme il caldo anomalo che in questi giorni caratterizza quella parte della Svizzera. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: FAVORITE E AZZURRE

Durante la stagione, in discesa abbiamo avuto tante protagoniste differenti. I nomi più caldi anche per la discesa di Crans Montana potrebbero essere quelli delle austriache Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer e Stephanie Venier e della slovena Ilka Stuhec, che si sono divise le vittorie località per località: a Lake Louise ci furono due discese vinte entrambe dalla Schmidhofer, bis anche per la Siebenhofer nelle due discese a Cortina, mentre Stuhec si è imposta in Val Gardena e Venier a Garmisch, nell’ultima discesa prima dei Mondiali. Le tre austriache però sono andate tutte male ai Mondiali, dove invece Ilka Stuhec si è confermata campionessa del Mondo bissando il titolo già vinto a Sankt Moritz nel 2017, anno in cui poi conquistò anche la Coppa di discesa, una doppietta alla quale naturalmente Stuhec punta anche adesso. Le gerarchie però sono molto fluide e anche le azzurre puntano ad inserirsi fra le protagoniste: Sofia Goggia sicuramente non è inferiore tecnicamente a nessuna delle protagoniste già citate e a Garmisch è tornata in gara ottenendo due secondi posti, anche se poi ai Mondiali ha deluso proprio in discesa, dopo avere però ottenuto un fantastico argento in super-G. Altra carta pesante per l’Italia potrebbe essere anche Nicol Delago, che ancora difetta in continuità ma quando è nella giornata giusta può stupire, mentre naturalmente speriamo che possa essere protagonista anche Nadia Fanchini.



