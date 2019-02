Diretta Fermana Pordenone/ Streaming video e tv: la capolista rischia (Serie C)

Fermana Pordenone, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti di Ostia Lido oggi, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 16.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Profumo di big match con la capolista che farà visita a una delle rivelazioni assolute del girone d’andata, anche se i marchigiani da tempo non sono più efficaci come a inizio stagione e sono scivolati fino all’ottavo posto in classifica. L’ultimo pareggio interno contro il Vicenza ha interrotto per la Fermana una serie di tre sconfitte consecutive, e da sei partite i gialloblu non vincono in campionato, dall’1-0 alla Feralpisalò del 19 gennaio scorso. Il Pordenone nelle ultime quattro partite ha alternato due vittorie in casa e due pareggi in trasferta, l’ultimo in casa del Renate: per i Ramarri restano sette i punti di vantaggio sulla Triestina seconda in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fermana-Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PORDENONE

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Recchioni di Fermo. I padroni di casa marchigiani schiereranno Marcantognin in porta e una difesa a tre composta da Soprano, Comotto e Scrosta. A centrocampo spazio a Misin, Giandonato e Maurizi per vie centrali, mentre Iotti sulla fascia destra e Sperotto sulla fascia sinistra saranno i laterali. In attacco ci sarà Zerbo a far coppia con Lupoli. Risponderà il Pordenone con Bindi in porta e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Semenzato, Barison, Vogliacco e De Agostini, con Bassoli che mancherà al centro della difesa per squalifica dopo l’espulsione subita contro il Renate. A centrocampo Bombagi, Burrai e Gavazzi saranno i titolari, mentre Berrettoni si muoverà da trequartista alle spalle del tandem Ciurria-Candellone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 3-5-2 per quanto riguarda la Fermana allenata da Flavio Destro, mentre per quanto concerne il Pordenone guidato in panchina da Attilio Tesser, il modulo di partenza sarà il 4-3-1-2. All’andata la Fermana piazzò il colpaccio allo stadio Bottecchia, una delle tre sconfitte subite dal Pordenone in questo campionato, 0-1 con rigore decisivo trasformato da Giandonato. Al 20 ottobre 2017 risale invece l’ultimo precedente in casa della Fermana tra i due club, terminato a reti bianche.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono in maniera netta sul Pordenone per la conquista dei tre punti in trasferta contro la Fermana. Vittoria interna quotata 3.50 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 2.15 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.45 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.45 da Bet365.



