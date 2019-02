Diretta Francia Scozia/ Streaming video Dmax: Blues per il riscatto (rugby 6 Nazioni)

Francia Scozia, diretta dall’arbitro australiano Nic Berry, si gioca alle ore 15.15 di oggi pomeriggio, sabato 23 febbraio, per la terza giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby. Appuntamento allo Stade de France di Saint Denis, nei pressi di Parigi, per una sfida che si annuncia molto delicata per entrambe le formazioni in questa edizione del 6 Nazioni. Francia Scozia infatti potrebbe segnare la definitiva crisi francese in caso di una nuova sconfitta: finora i Bleus hanno perso in casa contro il Galles alla prima giornata e poi sono stati travolti con un imbarazzante 44-8 a Twickenham dall’Inghilterra, condividendo dunque l’ultimo posto con l’Italia (con cui dovranno giocare a Roma). Il rischio è appunto che evitare l’ultimo posto diventi l’unico obiettivo della Francia: per poter ambire a qualcosa in più si deve vincere oggi. La Scozia però è cresciuta molto negli ultimi anni e di conseguenza cercherà di approfittare di una Francia in crisi per fare il colpaccio a Parigi e rendere molto interessante il proprio 6 Nazioni che finora è vissuto nei binari della normalità, con una vittoria contro l’Italia e una sconfitta al cospetto dell’Irlanda. Ecco dunque spiegato perché Francia Scozia sarà uno spartiacque per il torneo di entrambe le formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FRANCIA SCOZIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Francia Scozia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

Francia Scozia sarà dunque una partita fondamentale per entrambe le squadre. In Francia le critiche alla squadra di Jacques Brunel sono già fortissime: già la rimonta incassata contro il Galles, sprecando un vantaggio di 16-0, era stato un brutto colpo, ma è stato naturalmente il k.o. a Twickenham a fare più male. Tornare dall’Inghilterra con una sconfitta per 44-8, la peggiore dal 1911 (quando la Francia era stata appena ammessa nell’allora Cinque Nazioni), è stato un vero e proprio shock e rende evidente in modo drammatico un calo che comunque già da qualche anno coinvolge la Nazionale di rugby: dal 2011 in poi i Blues non hanno mai vinto più di tre partite in una singola edizione. Chi sta invece crescendo molto bene negli ultimi anni è la Scozia: magari ancora non abbastanza per vincere il Torneo, ma certamente il 2015 con l’ultimo posto e cinque sconfitte su cinque sembra lontano un’era geologica dalle parti di Edimburgo. Oggi c’è l’occasione di fare un ulteriore passo avanti, perché vincere in Francia segnerebbe la definitiva superiorità sui galletti e il lancio quanto meno verso le prime tre posizioni della classifica finale del 6 Nazioni 2019.



