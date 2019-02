Diretta Frosinone Roma/ Streaming video DAZN: le formazioni per il derby (Serie A)

Frosinone Roma, diretta dal signor Manganiello, si gioca alle ore 20:30 di sabato 23 febbraio ed è dunque uno degli anticipi che rientrano nella 25^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Un interessante derby regionale tra due squadre che ovviamente perseguono obiettivi diversi: i giallorossi sembrano essere in ripresa e l’ultimo turno è stato decisamente favorevole, perchè la vittoria contro il Bologna ha permesso loro di tenere il passo del Milan (quarto con un punto di vantaggio) ma soprattutto di staccare Atalanta e Lazio, entrambe sconfitte e dunque ora a tre lunghezze di ritardo. La lotta per il quarto posto diventa sempre più interessante e la Roma ci si iscrive di diritto, dando la sensazione di avere qualcosa in più della concorrenza; per questo motivo Eusebio Di Francesco sa bene di non poter fallire la partita di oggi, visto che il Frosinone è penultimo in classifica. I ciociari sono comunque in ripresa e adesso possono giocarsi la salvezza: importanti le vittorie esterne contro Bologna e Sampdoria, prima di cadere come da pronostico sul campo della Juventus. Sarà dunque una sfida che gli ospiti non dovranno sottovalutare, ma nella quale partono comunque largamente favoriti; aspettando la diretta di Frosinone Roma possiamo dunque andare a vedere in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco del Benito Stirpe, leggendo le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Frosinone Roma non è prevista: come sempre infatti l’anticipo del sabato sera è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio di diretta streaming video potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet.

In Frosinone Roma, Marco Baroni punterà sempre sul 3-5-2 ma potrebbe cambiare qualche interprete rispetto a venerdì scorso: a centrocampo si potrebbe rivedere Maiello, che prenderebbe posto in cabina di regia mandando Viviani (grande ex) in panchina. Al suo fianco pronti ancora Chibsah e Cassata, mentre sulle corsie laterali giocheranno Zampano (Ghiglione è ancora ai box) e Andrea Beghetto, in vantaggio su Molinaro. Davanti a Sportiello la difesa sarà comandata da Salamon, con Goldaniga e Marco Capuano ai suoi lati; ancora titolare Daniel Ciofani, che farà coppia offensiva con Ciano. Nella Roma Cengiz Under scalpita per un posto ma è destinato alla panchina, perchè a destra giocherà nuovamente Zaniolo; del tutto ristabilito El Shaarawy che dunque sarà titolare, con Lorenzo Pellegrini di nuovo sulla trequarti a fare da supporto a Dzeko. In mezzo il ballottaggio è tra Cristante e De Rossi, con il capitano che potrebbe spuntarla; quasi certo del posto Nzonzi a completare la cerniera davanti alla difesa, nella quale Florenzi e Kolarov saranno gli esterni con la coppia centrale formata da Manolas e Fazio, a protezione di Olsen.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Frosinone Roma indicano nella squadra giallorossa la chiara favorita: infatti il segno 2 che identifica la sua vittoria vale 1,45 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo già ad un valore di 6,50 per il segno 1 che dovrete giocare se pensate che i ciociari possano prendersi i tre punti. Con l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.



