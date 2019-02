Diretta Galles Inghilterra/ Streaming video Dmax: un big-match! (rugby 6 Nazioni)

Galles Inghilterra, diretta dall’arbitro sudafricano Jaco Peyper, si gioca alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 23 febbraio, per la terza giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby. Appuntamento al Millennium Stadium di Cardiff per quello che è naturalmente il big-match di questo turno del leggendario torneo di rugby: Galles e Inghilterra infatti guidano la classifica di questo 6 Nazioni con due vittorie nelle prime due partite disputate. Il Galles infatti finora ha vinto in Francia e poi anche due settimane fa in Italia: due trasferte consecutive, adesso finalmente i Dragoni godranno del fattore campo che a Cardiff non è mai un dettaglio di poco conto, anche se va pure detto che l’avversaria sarà oggi molto più tosta. L’Inghilterra infatti finora ha disputato un 6 Nazioni eccellente e sembra pronta a riprendersi il ruolo di nazione guida del rugby europeo: una vittoria preziosissima in Irlanda alla prima giornata, poi un trionfo totale contro una Francia seppellita per 44-8, se i Bianchi dovessero fare il colpaccio anche oggi in Galles avrebbero probabilmente già sigillato il trionfo con ben due giornate d’anticipo, tenuto pure conto che in seguito giocheranno in casa sia con l’Italia sia con la Scozia. Insomma, oggi Galles Inghilterra mette in palio un bel pezzo del 6 Nazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GALLES INGHILTERRA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Galles Inghilterra in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’importanza di Galles Inghilterra è già stata ben spiegata da quanto abbiamo evidenziato in precedenza. Onore soprattutto all’Inghilterra, che ha ottenuto finora due vittorie di quelle che entrano nella storia. A Dublino gli inglesi hanno sconfitto in casa sua un’Irlanda reduce dal Grande Slam dell’anno scorso e anche da due vittorie contro gli All Blacks negli ultimi due anni, tanto che molti (fino a sabato 2 febbraio) parlavano proprio dell’Irlanda come Nazionale più forte al mondo in questo momento. L’Inghilterra ha ribaltato le gerarchie, poi ha sommerso la Francia con un 44-8 che è la vittoria più netta dei Bianchi sui Bleus dal 1911 in poi e adesso arriva in Galles per un’altra trasferta molto difficile, ma che se si chiudesse con una vittoria inglese sarebbe già un’ipoteca forse definitiva sul 6 Nazioni. Il Galles finora ha vinto due partite su due in trasferta e questo è un dato mai banale, anche se va detto che la Francia versione 2019 e l’Italia non erano ostacoli impossibili per i Dragoni: capiremo oggi il vero livello del Galles, giocare a Cardiff potrebbe dare un vantaggio anche se poi resteranno la trasferta in Scozia e il match con l’Irlanda, per cui anche in caso di vittoria non ci sbilanceremmo così presto su un successo finale, come invece sarebbe per l’Inghilterra.



