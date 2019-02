Diretta Monza Fano/ Streaming video e tv: Brocchi vuole risalire (Serie C)

Monza Fano, diretta dall’arbitro Marco Acanfora di Castellammare di Stabia oggi, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 16.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. L’ultimo pareggio in trasferta contro il Teramo ha rappresentato un passo avanti per la lenta ma costante crescita del Monza, che ha investito molto sul mercato invernale cercando di costruire una squadra in grado di essere protagonista almeno nei play off, considerando gli ormai troppo duri da recuperare 14 punti di distanza rispetto alla capolista Pordenone. Ora i brianzoli cercheranno il ritorno alla vittoria in casa contro un Fano quartultimo in classifica, che dopo aver battuto il Teramo in casa ha confermato il suo momento positivo strappando un punto con un pari a reti bianche sul sempre difficile campo della Sambenedettese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monza-Fano non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FANO

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Brianteo di Monza. I padroni di casa schiereranno Guarna in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Lepore, Scaglia, Negro e Anastasio. Armellino, D’Errico e Palazzi saranno i tre titolari a centrocampo, mentre Chirico si muoverà da trequartista a supporto del tandem offensivo, composto da Marchi e dal brasiliano Reginaldo. Risponderà il Fano con Voltolini tra i pali e una difesa a tre formata dall’uruguaiano Sosa, da Celli e da Magli. A centrocampo spazio a Lulli e Tascone per vie centrali, mentre sulla fascia destra si muoverà Vitturini e sulla fascia sinistra Liviero. Per Filippini, compiti da trequartista a supporto del duo Scardina-Ferrante.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 4-3-1-2 per quanto riguarda il Monza allenato da Christian Brocchi e con il 3-4-1-2 per quanto concerne il Fano guidato in panchina da Massimo Epifani. Brianzoli vincenti in casa del Fano nel match d’andata di questo campionato, 0-2 firmato dalle reti di Ceccarelli e Iocolano. L’ultimo precedente in campionato tra i due club disputato in casa del Fano risale al 22 dicembre 2012, terminato con un pareggio a reti bianche.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono in maniera netta sul Monza per la conquista dei tre punti in casa contro il Fano. Vittoria interna quotata 1.60 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.35 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 6.50 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.75 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.40 da Bet365.



