Diretta Perugia Cosenza/ Streaming video DAZN: emergenza totale per Braglia

Perugia Cosenza sarà diretta dal signor Prontera e va in scena alle ore 15:00 di sabato 23 febbraio: è una delle partite che si giocano per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Allo stadio Renato Curi il Grifone va a caccia di una continuità che non ha mai avuto in questo torneo: la vittoria in extremis di Carpi l’ha riportato in zona playoff ma al Curi il successo manca da fine dicembre, e inoltre dobbiamo tornare a novembre per trovare almeno due affermazioni consecutive (erano state tre), unica volta in cui è capitato. Per questo motivo la classifica del Perugia è ancora traballante in termini di qualificazione alla post season; quella del Cosenza invece è al momento di tranquillità, perchè il margine sui playout è di sei punti e ci sono altre squadre tra sè e il Foggia. I lupi arrivano da un ottimo periodo: la vittoria contro la Cremonese è stata la seconda nelle ultime tre partite, e risulta una sola sconfitta in otto gare con appena 4 gol incassati, questo forse il dato più importante per Piero Braglia. Non sarà quindi facile per gli umbri confermare il fattore campo e prendersi una vittoria importante; vediamo allora in che modo andranno le cose nella diretta di Perugia Cosenza, nel frattempo possiamo andare a vedere in che modo potrebbero essere schierate le due squadre sul terreno di gioco nelle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Cosenza non è prevista: come sempre infatti il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio di diretta streaming video potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA COSENZA

Nesta perde gli squalificati Verre e Dragomir per Perugia Cosenza: dunque sulla trequarti ci sarà la conferma per Falzerano, a centrocampo invece giocherà presumibilmente Kouan che sarà al fianco di Raffaele Bianco, mentre sul centrodestra dovrebbe inevitabilmente esserci Moscati a meno che Carraro non abbia una maglia da titolare. In difesa provano a recuperare Falasco e El Yamiq, ma si scaldano nuovamente Gyomber e Sgarbi (ma a occhio a Mazzocchi e Rosi per la fascia destra); in porta Gabriel, a sinistra Felicioli mentre nel tandem offensivo Melchiorri, matchwinner al Cabassi, e Vido potrebbero giocare al posto di Han Kwang-Song e Sadiq Umar. Cosenza senza Baez, ma soprattutto con l’infermeria piena: Corsi si è rotto il crociato, Idda e Embalo non ce la fanno per questa partita. Dunque in difesa vedremo Bittante a destra, Capela al centro con Dermaku (davanti a Perina) e Legittimo dall’altra parte mentre davanti – dove manca già Tutino – saranno presumibilmente Garritano e Sciaudone a giocare come esterni del tridente completato da Litteri, così che a centrocampo Mungo tornerà titolare agendo tra Bruccini e uno tra Palmiero e Schetino. Situazione davvero delicata per i lupi, che hanno di fatto gli uomini contati.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Perugia Cosenza indicano come favorita la squadra di Alessandro Nesta: 1,87 la quota per il segno 1 che identifica la vittoria interna del Grifone, mentre siamo ad un valore di 4,75 sul segno 2 che dovrete giocare qualora pensiate che i lupi possano fare il colpo esterno. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quello che avrete pensato di mettere su piatto.



