Diretta Ravenna Teramo/ Streaming video e tv: le formazioni al Benelli (Serie C)

Ravenna Teramo, diretta dall’arbitro Adalberto Fiero di Pistoia oggi, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 18.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Nonostante l’ultima dura battuta d’arresto subita sul campo della Feralpisalò, 3-0 per i Leoni del Garda il punteggio, il Ravenna resta in piena zona play off, anche se i romagnoli nelle ultime due partite di campionato sono riusciti a raccogliere solamente un punto. Resta impelagato nella zona retrocessione del raggruppamento il Teramo che dopo aver pareggiato col Monza resta quartultimo a pari merito col Fano, con due sole lunghezze di vantaggio sul Giana Erminio terzultimo e conseguentemente sulla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ravenna-Teramo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA TERAMO

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Benelli di Ravenna. I padroni di casa romagnoli schiereranno Venturi in porta e una difesa a tre composta da Lelj, Jiayi e Pellizzari. Ad Eleuteri sarà affidata la corsia laterale di destra e a Bresciani la corsia laterale di sinistra, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Esposito, Papa e Martorelli. In attacco spazio al tandem Nocciolini-Galuppini. Risponderà il Teramo con Caidi, il ceko Polak e Fiordaliso titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore senegalese Gomis, mentre Proietti, Persia e De Grazia saranno i centrali di centrocampo. Sull’out di destra si muoverà Ventola e sull’out di sinistra toccherà ad Armeno, mentre in attacco giocheranno Infantino e Sparacello come titolari.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 3-5-2 sia per quanto riguarda il Ravenna allenato da Luciano Foschia sia per quanto concerne il Teramo guidato in panchina da Agenore Maurizi. All’andata sono stati gli abruzzesi a vincere 2-1, con i gol decisivi di Spighi e Barbuti, con i romagnoli che erano riusciti momentaneamente a pareggiare con Raffini. 1-1 nell’ultimo precedente a Ravenna disputato il 27 gennaio 2018, con vantaggio del Teramo con un rigore di Terracino e pari in extremis giallorosso firmato da Maistrello. Il Ravenna non batte il Teramo in casa dal 18 dicembre 2006, vittoria di misura per 1-0.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Ravenna per la conquista dei tre punti in casa contro il Teramo. Vittoria interna quotata 2.00 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.10 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 4.33 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.75 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.40 da Bet365.



