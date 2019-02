Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video e tv: Superpole 2 e gara 2 (Gp Australia)

Si chiuderà nella notte italiana il Gp d’Australia 2019: questa sera infatti verranno disputate Superpole 2 e Gara 2, ultimi due banchi di prova per questo fine settimana sul circuito di Phillips Island, primo appuntamento per il mondiale Sbk 2019. La diretta della Superbike quindi costringerà ancora una volta gli appassionati italiani a fare le ore piccole, ma come abbiamo visto ieri, in gara 1 come pure nella prima giornata di prove libere di venerdi, lo spettacolo dà ampiamente ragione della levataccia obbligata. Il fuso orario con l’australia infatti non facilità affatto gli appassionati italiani ma poco male: questo sono i primi punti che vengono assegnati in stagione e ovviamente è grande lo spettacolo che vedremo anche oggi in pista. Non dimentichiamo infine che questa sarà la prima volta che verrà disputata la Superpole 2, una grande novità di questa stagione della Sbk, che deciderà la griglia di partenza di gara 2 del Gp d’Australia 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Anche oggi la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. Le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventerà a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video anche degli appuntamenti di oggi sarà dunque garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike già a partire da questo Gp Australia 2019 a Phillip Island resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

GLI ORARI DI OGGI

Come annunciato prima la grande novità della stagione 2019 della Superbike è l’introduzione della Superpole Race 2 di domenica, ovvero una gara prevista oggi che servirà, allo stesso modo della classica Superpole del sabato, a disegnare la griglia di partenza della gara 2. Sarà quindi una gara sprint di appena dieci giri a punti dimezzati, ma che si rivelerà fondamentale, vista poi la complessità dello stesso circuito di Phillip Island. Andando poi a vedere che cosa ci riservirà per la notte di oggi il calendario del Gp d’Australia 2019 ecco che i motori della Sbk si accenderanno già sabato notte tra le ore 23,00 e le 23,45 per il consueto Warm up. A seguire alle ore 2,00 di notte di domenica 24 febbraio si tornerà in pista a Phillip Island per disputare la Superpole 2: solo alle ore 5 del mattino i motori si riaccenderanno per la tanto attesa gara 2 della prova australiana del Mondiale Sbk 2019, che distribuirà i restanti 25 punti messi in palio in questo primo fine settimana di stagione, validi per la classifica del mondiale piloti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA