Inter Fiorentina primavera/ Streaming video e tv: nerazzurri per il riscatto

Inter Fiorentina primavera, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio, è la partita in programma oggi sabato 23 febbraio alle ore 13,00 e valida nella 20^ giornata del campionato giovanile. Non ancora smaltita la delusione della sconfitta, maturata solo ai rigori nella finale della Supercoppa primavera contro il Torino, i ragazzi di Madonna sono quindi chiamati a ritrovare la massima concentrazione in vista della diretta tra Inter e Fiorentina primavera. La sfida di questo pomeriggio infatti si annuncia caldissima essendo uno scontro diretto ai gradini più alti della classifica: di fatto la compagine milanese è quinta in graduatoria ma solo con 2 punti di distacco dai viola. I gigliati quindi devono fare attenzione: il pareggio a reti bianche rimediato contro l’Atalanta pochi giorni fa non ha aiutato i toscani, che pure si sono battuti contro la capolista del campionato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Inter Fiorentina Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 13.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI IUNTER FIORENTINA PRIMAVERA

In vista della diretta tra Inter e Fiorentina primavera il tecnico dei nerazzurri Madonna potrebbe muovere un po’ le carte rispetto all’11 protagonista nella finale della Supercoppa primavera. Ecco dunque che non rinunciando al 4-3-3 come modulo di partenza, vedremo sempre Dekic tra i pali: di fronte poi dovrebbero essere i titolari al centro Nolan e Rizzo, con il duo Colombini-Zappa adibito sull’esterno. Per la mediana spazio dal primo minuto per Pompetti, con Schirò e uno tra Roric e Burgio sulla destra. Attenzione poi all’attacco dei nerazzurri: pare difficile fare meno di Adorante, capocannoniere della squadra, e con lui dovremmo vedere oggi dal primo minuto anche Salcedo e Mulattieri. Per i suoi viola Biciga dovrebbe dare di nuova fiducia al 4-3-3 come modulo di partenza, dove sono attesi parecchi titolari vista l’importanza del match. Ecco dunque che vedremo sempre Ghidotti tra i pali e davanti al numero 1 non mancheranno Antzoulas e Dutu: attenzione poi al duo Simonti-Ferrarini che dovrebbero posizionarsi sull’esterno. Il tecnico dei toscani ovviamente non farà a meno di Lakti in cabina di regia: con lui ecco dal primo minuto anche Meli e Manulka. Per la 20^ giornata però Bigica perde Maganjic, fermato dal giudice sportivo: ci sarà Kofi al suo posto a completare il tridente con Vlahovic e Montiel.



