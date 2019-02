Probabili formazioni/ Frosinone Roma: quote, Baroni conferma Ciofani (Serie A)

Si accenderà oggi la sfida di Serie A tra Frosinone e Roma, atteso derby del Lazio, prevista allo Stirpe alle ore 20,30 e valida per la 25^ giornata di campionato: è tempo dunque di andare a conoscere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Se da una parte Baroni non potrà che confermare il suo 11 migliore visto il valore dell’avversario, Di Francesco sarà invece posto davanti a qualche dubbio in più nel disegnare le probabili formazioni di Frosinone Roma. Per il tecnico di Trigoria, impegnato nella corsa alla Champions , i tre punti messi in palio oggi risultano indispensabili, ma va anche detto che dovrà fare attenzione a gestire i suoi in vista del prossimo turno di campionato, dove la Roma incontrerà la Lazio nel Derby della Capitale. Andiamo dunque a d esaminare da vicino le possibili mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Frosinone Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Se diamo un occhio al pronostico, in attesa di scoprire quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Frosinone Roma, vediamo che sono ovviamente i giallorossi i naturali favoriti alla vittoria. Considerando le quote date dalla snai per l’1×2 notiamo che il successo dei canarini è stato dato a 6,00, contro il più basso 1.50 fissato per i giallorossi: il pareggio è stato invece quotato a 4,50.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ROMA

LE MOSSE DI BARONI

Per la sfida di questa sera di fronte al pubblico di casa, Baroni chiaramente ha studiato il miglior schieramento possibile benchè certo non siano pochi i giocatori infortunati. Ecco quindi che puntando sul 3-5-2 in attacco vedremo Ciano in coppia con Ciofani, andato in gol poco tempo fa contro la Sampdoria. Per la mediana a cinque le maglie paiono poi già consegnate nonostante il reparto ben ampio: vedremo infatti al centro Chibsah, Maiello e Cassata, mentre toccherà al duo composto da Zampano e Beghetto agire ai lati, benchè dalla panchina scalpiti Molinaro. Attenzione poi alla difesa a tre posta di fronte al solito Sportiello: ecco quindi titolari confermati Goldaniga, Salamon e Capuano.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Come detto prima qualche dubbio in più arriva invece per Di Francesco, che pur dovendo vincere oggi, dovrà fare attenzione a preservare i suoi in vista dei prossimi appuntamenti. In ogni caso dovrebbe essere lo 4-2-3-1 il modulo di partenza dei giallorossi per la sfida di questa sera. Ecco quindi che di fronte a Olsen dovremmo vedere dal primo minuto Fazio e Manolas, pur con Marcano a disposizione: ai lati ecco dal primo minuto Kolarov e Florenzi. Di fronte alla difesa si giocano le loro chance per la maglia da titolare De Rossi e Nzonzi, con Zaniolo sulla tre quarti: il giovane benché diffidato e quindi a rischio per il derby, è diventato irrinunciabile per Di Francesco, dopo anche quanto fatto vedere in Champions league. In attacco, spazio dal primo minuto per Dzeko, visto che Schick è ancora in infermeria: ai lati ci sarà dunque spazio per Pellegrini e El Shaarawy.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): 57 Sportiello, 6 Goldaniga, 27 Salamon, 25 Capuano; 17 Zampano, 66 Chibsah, 8 Maiello, 24 Cassata, 33 Beghetto; 9 Ciofani, 28 Ciano All. Baroni

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manolas, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 42 Nzonzi; 7 Pellegrini, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko All. Di Francesco





