Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per le partite della 25^ giornata

Alla vigilia del fine settimana tutto dedicato al primo campionato italiano è già tempo di considerare ora quali saranno le probabili formazioni di Serie A che vedremo in campo nella 25^ giornata, ovvero la sesta di ritorno. Prima però di esaminare da vicino le mosse e i dubbi degli allenatori è doveroso fare una precisazione visto il calendario anomalo, con solo 8 sfide tra sabato e domenica: già un anticipo si è consumato venerdi scorso e quindi la sfida tra Milan e Empoli, mentre risulta ancora rinviata a data destinarsi la partita tra Lazio e Udinese. Ecco dunque la ragione di un programma così ristretto ma ricco comunque di emozioni: ricordiamo dunque che saranno appena due gli anticipi della 25^ giornata che si giocheranno di sabato, mentre per domenica sono stati previsti gli altri incontri, con la sfida tra Fiorentina e Inter quale big match serale. Andiamo dunque a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, nella 25^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA (sabato, ore 15,00)

Per il primo anticipo di sabato, vediamo bene che sia Mazzarri che Gasperini non rinunceranno a inserire gli uomini più in forma, anche se dovranno fare a meno di Rincon e De Roon fermati dal giudice sportivo. I due però verranno tranquillamente sostituiti da Meite e Pasalic, fin dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ROMA (sabato, ore 20,30)

In vista di uno nuovo scontro con una big, Baroni dovrebbe confermare gran parte dell’11 che è sceso in campo con la Juventus solo nel turno precedente. Grandi conferme anche per Di Francesco, che punterà ancora su Nzonzi e Pellegrini per completare il 4-2-3-1 oltre la metà campo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI (domenica, ore 12.30)

Per le probabili formazioni di Serie A di questo turno, Giampaolo dovrebbe dare di nuova fiducia al duo Quagliarella-Gabbiadini in attacco: risponderanno i sardi con uno schieramento a 4 in difesa che vedrà in campo dal primo minuto Srna, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS (domenica, ore 15.00)

Allegri dovrà fare i conti con l’impegno in Champions League di pochi giorni fa contro l’Atletico: il Bologna di Mihajlovic si presenterà all’incontro al meglio, ma attenzione che non mancano certo gli infortunati anche in casa dei felsinei.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO GENOA (domenica, ore 15.00)

Nella 25^ giornata di campionato i clivensi perdono perchè squalificati sia Depaoli che Giaccherini: ci sarà quindi chance dal primo minuto per Schelotto e Dioussè. Pochi assenti e ben noti per Prandelli che non farà a meno del 4-3-3 come modulo di partenza, dove in attacco rivedremo dal primo minuto Sanabria, Lazovic e Kouamè.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL (domenica, ore 15.00)

I neroverdi cercano il riscatto dopo il pesante KO rimediato nel turno precedente: senza Berardi vedremo però in attacco dal primo minuto Boga, Babacar e Djuricic. Attenzione poi al modulo a due punte per la Spal, dove si candidano per un posto dal primo minuto Antenucci e Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI (domenica, ore 18.00)

Senza Insigne, fermato dal giudice sportivo, Ancelotti manderà in campo del primo minuto il tandem Milik-Mertens in attacco: risponderanno i ducali con una difesa a 4 che vedrà in campo al Tardini Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves e Gagliolo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER (domenica, ore 20.30)

Solo titolari più che in forma nelle probabili formazioni attese domenica al Franchi: l’unico possibile assente sarà Icardi per note vicende. Spalletti però sa già di poter ampiamente contare su Lautaro Martinez come vice del bomber argentino.



