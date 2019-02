Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi per le partite della 25^ giornata

Nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie B: oggi sabato 23 febbraio 2019 infatti si svolgeranno la gran parte della partite previste nella 25^ giornata ed è tempo quindi ora di conoscere quali saranno le mosse degli allenatori. Prima però urge un chiarimento sul programma di questa 25^ giornata, ovvero la sesta del turno di ritorno: tolto l’anticipo del venerdi, la gran parte delle partite di Serie B saranno previste solo oggi, mentre domenica, complice il prossimo turno infrasettimanale della cadetteria, è stato messo in programma un solo posticipo. Andiamo quindi ora ad esaminare da vicino le scelte e i dubbi degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in vista delle partite della 25^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CROTONE

Per le probabili formazioni di Serie B la leonessa chiaramente non farà a meno di Donnarumma e Morosini (visto che Torregrossa è squalificato) tra i miglior marcatori della cadetteria. Ecco quindi che gli squali per bloccarli stanno pensando a una difesa a cinque con Sampirisi, Spolli, Vaisanen, Milic e Zanellato, già vista nel precedente turno.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI SPEZIA

Sarà 4-3-3 il modulo di partenza dei falcioni che quindi in mediana punteranno ancora su Pasciuti, Coulibaly e Rolando dal primo minuto. Schieramento uguale per i liguri, con al centro Bartolomei, Mora e Ricci.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA LECCE

I granata nella 25^ giornata di Campionato dovrebbe affidarsi nuovamente e a Moncini e Finotto in attacco, con Schenetti sulla trequarti: simile situazione per i giallorossi, che avranno però in attacco Palombi e La Mantia, mentre sulla tre quarti si farà vedere Falco.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ASCOLI

I grigiorossi in tale occasione dovrebbero di nuovo scommettere sul 4-4-2 come modulo di partenza: qui in difesa vedremo quindi Mogos, Claiton, Caracciolo e Migliore. Reparto a 4 anche per i bianconeri, dove vedremo titolari Laverone, Brosco, Valentini e D’Elia.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA COSENZA

Per le probabili formazioni di Serie B, gli umbri daranno nuova fiducia a una mediana a tre con Moscati, Bianco e Kouan (Dragomir è stato fermato dal giudice sportivo): sarà schieramento a 4 per il Cosenza con le maglie titolari sulle spalle di Embolo, Bruccini, Sciuadone e Garritano.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PADOVA

I delfini saranno in campo ancora con il 4-3-3 che vedrà in attacco dal primo minuto Marras, Mancuso e Monachello (fresco di gol) : attacco a due punte per i biancoscudati, con Bonazzoli e Mbakogu in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BENEVENTO

Dopo la rete firmata nella precedente giornata di campionato gli stregoni punteranno ancora su Coda in attacco, ancora in coppia con Ricci. I satanelli si cauteleranno con una difesa a 4 che vedrà al centro Billong e Martinelli e il duo Loiacono-Ngawa ai lati.



