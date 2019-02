Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (25^ giornata)

Si accende questo fine settimana l’attesa 25^ giornata del primo campionato italiano ed è quindi arrivato il momento di esaminare da vicino anche i pronostici di Serie A stilati dalla nostra redazione. Prima di esaminare quote, scommesse e pronostici di Serie A urge fare una precisazione sul programma delle sfide attese in questa turno. Ecco infatti che il calendario appare incompleto a prescindere dell’anticipo di venerdi tra Milan e Empoli: è stata infatti rinviata a data da destinarsi la partita tra Lazio e Udinese, per problemi logistici, visto l’impegno del club biancocelesti anche in Coppa Italia. Ecco dunque che sono appena due gli anticipi che andranno in scena di sabato, mentre il programma domenica sarà più fitto e culminerà nella sfida serale al Franchi tra Fiorentina e Inter. Andiamo a conoscere da vicino quindi i pronostici di Serie A fissati per la 25^ giornata.

PRONOSTICO TORINO ATALANTA (sabato, ore 15.00)

La sfida all’Olimpico pare davvero aperta: di fronte infatti vi saranno due squadre in ottimo stato di forma e con giocatori in grado di dare la svolta al match: attenzione però alla Dea che ha dalla sua uno dei principali marcatori del campionato come Duvan Zapata

PRONOSTICO FROSINONE ROMA (sabato, ore 20.30)

Pur dopo il tonfo contro la Juventus nella precedente giornata di campionato, i canarini di Baroni rimangono un avversario davvero davvero tosto anche per una squadra in ottima forma come quella giallorossa. A Di Francesco però non dovrebbe sfuggire il successo finale.

PRONOSTICO SAMPDORIA CAGLIARI (domenica, ore 12.30)

Sfida aperta al Marassi: i liguri devono riscattare un paio di risultati non proprio eccellenti mentre il Cagliari vuole bissare l’affermazione sul Parma della settimana scorsa per guadagnare posizioni importante in classifica. Il pareggio potrebbe non scontentare nessuno.

PRONOSTICO BOLOGNA JUVENTUS (domenica, ore 15,00)

Benchè i felsinei abbiano fatto ottimi passi avanti sotto la direzione di Mihajlovic, la Vecchia Signora non dovrebbe mancare l’obbiettivo dei tre comodi punti messo in palio al Dall’Ara.

PRONOSTICO CHIEVO GENOA (domenica, ore 15.00)

Contro il fanalino di coda del campionato, la squadra di Prandelli non dovrebbe far fatica a trovare il successo: va poi detto che i rossoblu sono di ritorno dal successo ottenuto contro la Lazio che ha dato grande morale nello spogliatoio dei grifoni.

PRONOSTICO SASSUOLO SPAL (domenica, ore 15,00)

Pur considerati gli ultimi risultati negativi rimediati dalla squadra di De Zerbi è sempre il Sassuolo il favorito al successo in questo turno, se non altro per il fattore campo: gli estensi però hanno dato grande prova di sè in stagione e potrebbero non cadere con facilità al Mapei stadium.

PRONOSTICO PARMA NAPOLI (domenica, ore 18.00)

Benchè il valore della squadra di D’Aversa sia ben noto, il Napoli non dovrebbe fare fatica a trovare la vittoria al Tardini, visto che poi i ducali non stanno vivendo un grandissimo momento in termini di risultati.

PRONOSTICO FIORENTINA INTER (domenica, ore 20.30)

Al Franchi sarà un vero banco di prova per i nerazzurri di Spalletti, pur rinvigoriti dalla bella prestazione in Europa League di questa settimana. La squadra di Pioli è ben pronta a mettere i bastoni tra le ruote: il pronostico del match è quindi davvero aperto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA