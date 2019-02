Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (25^ giornata, oggi 23 febbraio)

La Serie B torna protagonista e in vista della sua 25^ giornata adesso andiamo a studiare quali potrebbero essere i pronostici sulle partite che ci attendono oggi, sabato 23 febbraio 2019, in un giorno davvero ricco che ci proporrà ben sette incontri. I pronostici di Serie B ci regalano dunque quote e scommesse di ogni tipo per le partite che potremo seguire nelle prossime ore, tutte con fischio d’inizio alle ore 15.00 con l’eccezione del posticipo Foggia Benevento, atteso invece per le ore 18.00. Andiamo dunque ad approfondire l’analisi dei pronostici Serie B per le sfide che andranno in scena già oggi, provando ad indicare anche le favorite oppure qualche quota particolarmente intrigante per gli scommettitori.

PRONOSTICO BRESCIA CROTONE

Quasi un testa-coda, rovesciando le aspettative di inizio stagione. Il Brescia ha resistito anche nella trasferta di Palermo e adesso parte logicamente favorito per la partita di oggi al Rigamonti: l’agenzia di scommesse Snai quota infatti a 1,85 il segno 1 per un successo del Brescia.

PRONOSTICO CARPI SPEZIA

Qui la classifica sorride agli ospiti liguri, in zona playoff, anche se il fanalino di coda emiliano ha naturalmente grande bisogno di fare punti, soprattutto in casa. Spezia comunque favorito: il segno 2 è proposto dall’agenzia Snai a 2,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICO CITTADELLA LECCE

Il Lecce in questo momento sta meglio del Cittadella, che comunque è squadra che non va mai sottovalutata. Questa ci sembra una partita aperta ad ogni esito, dunque vi consigliamo il risultato più remunerativo: secondo le quote Snai è il segno 2, che vi ripagherebbe 3,60 volte la posta in palio.

PRONOSTICO CREMONESE ASCOLI

La classifica – sia pure con due soli punti di differenza fra le due squadre – e il fattore campo possono far pendere la bilancia del pronostico dalla parte dei lombardi oggi pomeriggio allo stadio Giovanni Zini: l’agenzia di scommesse Snai quota infatti a 1,95 il segno 1 per un successo della Cremonese.

PRONOSTICO PERUGIA COSENZA

Quella dello stadio Renato Curi è un’altra partita che vede nettamente favoriti i padroni di casa, forti pure di chiunque punti di vantaggio sugli ospiti nella classifica del campionato cadetto: l’agenzia di scommesse Snai quota infatti a 1,87 il segno 1 per un successo del Perugia.

PRONOSTICO PESCARA PADOVA

Discorso simile anche allo stadio Adriatico, qui d’altronde sono addirittura 20 le lunghezze di differenza in classifica in favore dei padroni di casa abruzzesi sui veneti: l’agenzia di scommesse Snai quota di conseguenza a 1,83 il segno 1 per un successo casalingo da parte del Pescara.

PRONOSTICO FOGGIA BENEVENTO

Partita ben più incerta, almeno sulla carta, quella attesa in posticipo alle ore 18.00 presso lo stadio Pino Zaccheria. Essendo dunque Foggia Benevento una partita aperta ad ogni esito, vi consigliamo il risultato più remunerativo: secondo le quote Snai è il segno X, che vi ripagherebbe 3,05 volte la posta in palio.



