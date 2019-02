Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (25^ giornata)

Dopo il gustoso anticipo tra Milan e Empoli (3-0), giocato solo ieri sera a San Siro, ecco che il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori per la 25^ giornata e siamo quindi impazienti di conoscere quali saranno i risultati di Serie A che emergeranno in questo sabato 23 febbraio 2019. A dir il vero però questo sabato il calendario della prima serie italiana ci propone un programma appena ristretto: eppure i protagonisti chiamati in campo saranno di primo ordine e di certo non mancheranno quindi i colpi di scena nei campi impegnati. Va poi anche ricordato che proprio questa sesta giornata di ritorno è un caso particolare nel calendario generale: questo fine settimana infatti non verrò disputata la partita tra Lazio e Udinese posticipata ancora a data da decidersi, vista l’indisponibilità a breve dello stadio Olimpico e il calendario particolarmente fitto degli aquilotti, tra pochi giorni chiamati a giocare le semifinali della Coppa Italia. Tornando alle sfide di oggi va quindi ricordato che saranno appena due per la 25^ giornata di Serie A: alle ore 15,00 avrà quindi luogo la partita tra Torino e Atalanta, mentre alle ore 20.30 sarà la volta di Frosinone-Roma, prevista allo Stirpe.

RISULTATI SERIE A: CHE SUCCEDE IN FONDO ALLA GRADUATORIA

Se le principali protagoniste della parte alta della classifica del primo campionato italiano saranno in campo solo domani, di certo molto potrebbe accadere già oggi per i bassifondi della graduatoria. Qui infatti la situazione appare delicata per moltissimi club in primi per i canarini che saranno in campo oggi. In attesa di capire come i risultati di Serie A modificheranno le carte in tavola vendiamo infatti che sono ancora tanti i club considerati a rischio, in primis il Chievo. La squadra di Di Carlo, pur dopo il KO con l’Udinese, infatti ancora una volta è fanalino di coda con appena 9 punti: i gialloblu cominciano a disperare di trovare la salvezza a fine stagione anche perché ormai mancano sempre meno giornate alla chiusura del campionato. I punti in palio quindi non sono poi troppi, eppure molto potrebbe ancora succedere. Dopo tutto sopra i gialloblu troviamo ancora il Frosinone e con 16 punti, mentre in piena zona rossa ecco anche molto vicino il Bologna, in campo domani con la Juventus capolista.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Atalanta-Torino

Ore 20,30 Frosinone-Roma

CLASSIFICA

Juventus 66

Napoli 53

Inter 46

Milan 45

Roma 41

Atalanta, Lazio 38

Fiorentina, Torino 35

Sampdoria 33

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 28

Cagliari 24

Udinese, Spal 22

Empoli 21

Bologna 18

Frosinone 116

Chievo 9



© RIPRODUZIONE RISERVATA