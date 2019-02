Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (25^ giornata)

Per i risultati di Serie B oggi, sabato 23 febbraio 2019, sarà un altro giorno molto importante. Infatti la venticinquesima giornata del campionato cadetto, precedendo il prossimo turno che sarà disputato in turno infrasettimanale, vedrà in programma proprio oggi la maggior parte delle partite. Ieri c’è naturalmente già stato l’anticipo Verona Salernitana, ma domani ci sarà un solo posticipo (Livorno Venezia) e per il resto – escluso il Palermo che osserva il turno di riposo – tutte le squadre scenderanno in campo oggi. Vediamo dunque il programma della Serie B per questo sabato 23 febbraio: alle ore 15.00 si giocheranno Brescia Crotone, Carpi Spezia, Cittadella Lecce, Cremonese Ascoli, Perugia Cosenza e Pescara Padova, mentre alle ore 18.00 ci sarà Foggia Benevento, che sarà l’ormai consueto posticipo collocato nella fascia oraria del tardo pomeriggio.

RISULTATI SERIE B: IL TESTA-CODA

Tra i risultati di Serie B più interessanti oggi ci sarà sicuramente quello di Brescia Crotone, partita che vede le due formazioni scendere in campo con posizioni di classifica ben diverse da quelle che sarebbero state prevedibili a inizio campionato. Il Brescia è capolista a sorpresa, sta stupendo tutti soprattutto grazie a un attacco formidabile e oggi potrà sfruttare il turno di riposo del Palermo e un impegno sulla carta molto favorevole per provare ad allungare ulteriormente il proprio margine di vantaggio. Il Crotone infatti è la sorpresa in negativo della Serie B 2018-2019: retrocesso con rimpianti l’anno scorso in Serie A, tutti pensavano che i calabresi sarebbero stati una delle principali candidate per la promozione, invece li troviamo in zona retrocessione con un solo punto di vantaggio sulla coppia Padova-Carpi all’ultimo posto, anche a causa della sconfitta casalinga con il Pescara nella scorsa giornata. Ecco perché possiamo parlare di testa-coda: attenzione però ad un Crotone con l’acqua alla gola, che arriverà al Rigamonti alla caccia di un colpaccio per uscire dalla crisi.

RISULTATI SERIE B, 25^ GIORNATA

Ore 15.00

Brescia Crotone

Carpi Spezia

Cittadella Lecce

Cremonese Ascoli

Perugia Cosenza

Pescara Padova

Ore 18.00

Foggia Benevento

CLASSIFICA

Brescia 43

Palermo 42

Benevento, Verona 39

Lecce, Pescara 38

Spezia 34

Perugia 32

Salernitana 31

Cittadella 30

Cremonese, Cosenza 27

Venezia 26

Ascoli 25

Foggia 21

Livorno 20

Crotone 19

Carpi, Padova 18



