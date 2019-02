Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (28^ giornata)

Ci attende un altro sabato ricchissimo di risultati Serie C: oggi sabato 23 febbraio si apre infatti la ventottesima giornata del campionato della terza serie del calcio italiano. Subito un’annotazione relativa al girone A, che insieme al girone C sarà protagonista domani ma ci riserverà oggi pomeriggio alle ore 16.30 un anticipo, il derby piemontese Gozzano Alessandria. In settimana tra l’altro proprio il girone A è stato grande protagonista, a causa della definitiva esclusione del Pro Piacenza dal campionato, che ha portato anche a riscrivere la classifica di questo gruppo. Da oggi dunque si prova a tornare a pensare solamente al campo: adesso allora andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa ci riserverà il girone B, senza dubbio il piatto forte dei risultati di Serie C in questo sabato di fine febbraio.

RISULTATI SERIE C: IL GIRONE B

In effetti oggi avremo ben dieci partite del girone B, che daranno il quadro completo dei risultati di Serie C per la 28^ giornata in questo gruppo. Eccovi allora il programma completo delle partite: si comincerà alle ore 14.30 con Gubbio FeralpiSalò, Sudtirol Rimini e Triestina Renate; alle ore 16.30 sarà invece la volta di Fermana Pordenone e Monza Fano, ecco poi alle ore 18.30 Ravenna Teramo, mentre le ultime quattro partite avranno tutte inizio alle ore 20.30 e saranno AlbinoLeffe Giana Erminio, Imolese Vis Pesaro, Sambenedettese Ternana e Virtus Verona Vicenza. La classifica del girone B è quasi completa, anche grazie alla disputa in settimana del recupero di Rimini Ternana. La situazione è molto interessante, perché il Pordenone è saldamente al comando con 54 punti, ma alle sue spalle ci sono Triestina (47 punti) e FeralpiSalò (46) che non sono ancora del tutto tagliate fuori e proveranno a tenere viva la corsa al primo posto, l’unico che assegna la promozione diretta. Per il resto le distanze sono ancora molto brevi, sia in zona playoff sia nella lotta per la salvezza, dunque ne vedremo sicuramente delle belle.

SERIE C, 28^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16.30

Gozzano Alessandria

CLASSIFICA

Entella 49

Pro Vercelli, Piacenza, Arezzo 46

Siena 42

Carrarese, Pro Patria 40

Pisa 39

Novara 35

Pontedera 33

Gozzano 30

Olbia 28

Alessandria, Juventus U23 26

Pistoiese 24

Albissola 19

Cuneo 18

Arzachena 17

Lucchese 13

GIRONE B

Ore 14.30

Gubbio FeralpiSalò

Sudtirol Rimini

Triestina Renate

Ore 16.30

Fermana Pordenone

Monza Fano

Ore 18.30

Ravenna Teramo

Ore 20.30

AlbinoLeffe Giana Erminio

Imolese Vis Pesaro

Sambenedettese Ternana

Virtus Verona Vicenza

CLASSIFICA

Pordenone 54

Triestina 47

Feralpisalò 46

Sudtirol, Imolese 42

Monza 40

Ravenna 39

Fermana 37

Vicenza 36

Sambenedettese 34

Ternana, Vis Pesaro 33

Gubbio 32

Renate, Rimini 31

Teramo, Fano 28

Giana Erminio 26

AlbinoLeffe 25

Virtus Verona 22



