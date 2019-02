BEPPE BERGOMI, LO SCHERZO DELLE IENE/ Video, lo “Zio” perderà le staffe?

Le Iene Show giocheranno stasera un brutto scherzo a Beppe Bergomi. I ragazzi terribili di Italia 1 tornano a colpire con i loro scherzi cattivissimi i protagonisti del mondo del calcio. Ricordiamo un paio di quelli più riusciti: quello a Gigio Donnarumma e a Lorenzo Insigne, ma stavolta la vittima del programma di Italia Uno non è un calciatore in attività. Il malcapitato di turno è infatti l’ex bandiera dell’Inter e campione del mondo 1982, il secondo giocatore più giovane della storia del calcio a laurearsi iridato. Insomma, parliamo di un pezzo grosso, di un professionista che nel corso della sua carriera è riuscito nella difficile impresa di farsi apprezzare non solo dai propri sostenitori – in questo caso da quelli nerazzurri – ma anche da quelli avversari. Il soprannome in attività di Beppe Bergomi lo ha poi accompagnato anche negli anni a venire: scommettiamo che ve lo ricordate? Lo “Zio”, ovviamente…

BEPPE BERGOMI, LO SCHERZO DELLE IENE

Da ormai molti anni a questa parte Beppe Bergomi ha appeso le scarpette al chiodo e iniziato una nuova carriera piena di successi e soddisfazioni: quella da telecronista. Lo zio è infatti la seconda voce di Fabio Caressa, telecronista di punta di Sky Sport, con cui ha avuto anche la fortuna di commentare nel 2006 la vittoria dell’Italia ai Mondiali. Nell’immaginario collettivo entrò anche il suo urlo di gioia dopo il successo ai supplementari contro la Germania (“andiamo a Berlinooo!”, sotto il video) che tanta impressione destò proprio per l’indole solitamente composta e pacata del commentatore, che in quell’occasione si abbandonò invece al tifo sfegatato. Ma quale potrebbe essere allora lo scherzo delle Iene? Le anticipazioni del programma non lasciano filtrare alcun indizio: che l’obiettivo di quei “mascalzoni” di Italia Uno sia proprio quella di far vacillare la compostezza educata dello zio facendogli perdere le staffe?





© RIPRODUZIONE RISERVATA