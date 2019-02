Diretta Bologna Juventus/ Streaming video e tv: peserà il ko di Madrid? (Serie A)

Bologna Juventus, che verrà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese, si gioca alle ore 15:00 di domenica 24 febbraio: siamo arrivati alla venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, e questa partita simboleggia un riscatto per due. I felsinei, reduci dal ko contro la Roma, vogliono ripartire di slancio andando a prendersi la salvezza e sapendo che, giocando come hanno fatto all’Olimpico, potranno eventualmente sorpassare le avversarie in classifica e centrare l’obiettivo; i bianconeri invece dormono sonni tranquilli in campionato visti i 13 punti di vantaggio sul Napoli, ma arrivano dalla pesante sconfitta di Madrid in Champions League e questo potrebbe avere ripercussioni psicologiche sulle prossime uscite. Fra meno di tre settimane Massimiliano Allegri e la sua banda saranno chiamati all’impresa disperata di ribaltare lo 0-2 del Wanda Metropolitano, intanto devono dimostrare di poter essere ancora una schiacciasassi entro i confini nazionali e chiudere quanto prima, anche se solo idealmente, il discorso legato ad uno scudetto che a questo punto (Supercoppa a parte) rischia seriamente di essere l’unico titolo della stagione. Mentre aspettiamo la diretta di Bologna Juventus possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Dall’Ara, analizzando in maniera più approfondita le scelte di Sinisa Mihajlovic (per lui quasi un derby, visti i precedenti recenti sulla panchina del Torino) e Allegri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Juventus è disponibile sulla televisione satellitare, e dunque sarà un’esclusiva riservata agli abbonati: appuntamento sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) o Sky Sport 252 – eventualmente utilizzabile il codice d’acquisto 420144 per comprare il singolo evento – mentre in assenza di un televisore potrete attivare l’applicazione Sky Go per seguire la partita in diretta streaming video, usufruendo senza costi aggiuntivi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

Bologna Juventus non inizia benissimo per Mihajlovic, che dovrà fare a meno di Mattiello (ex della partita) e Destro; da valutare anche Lyanco e Giancarlo Gonzalez, l’unico degli infortunati a recuperare dovrebbe essere Palacio che dunque si prepara a essere schierato come esterno destro di un tridente completato da Santander e da Nicola Sansone, che ha ottimi ricordi delle sfide ai bianconeri. A centrocampo dovrebbe cambiare poco o nulla con Pulgar in cabina di regia e due mezzali che saranno Andrea Poli e Roberto Soriano, in difesa Ibrahima Mbaye e Dijks spingeranno sulle corsie esterne mentre Danilo ed Helander proteggeranno il portiere Skorupksi. La Juventus perde Emre Can per squalifica, mentre Khedira ne avrà per almeno un mese dopo l’intervento causa aritmia: scelte obbligate a centrocampo con Pjanic stretto tra Bentancur e Matuidi, a meno che non venga impiegato Bernardeschi come mezzala. In difesa (Perin si candida per la porta) possibile inserimento di Rugani o Caceres al posto di Chiellini, Joao Cancelo e Spinazzola si candidano per gli esterni ma Alex Sandro, squalificato per il ritorno di Champions League, potrebbe comunque giocare. Davanti Douglas Costa potrebbe almeno sedersi in panchina; possibili titolari – nuovamente – Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

I bianconeri partono nettamente favoriti in Bologna Juventus, e la conferma arriva dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker infatti il segno 2 che identifica la vittoria esterna dei bianconeri vale 1,47 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo a 7,00 volte la puntata come vincita portata in dote dal segno 1, eventualità da giocare per il successo del Bologna. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,50 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA