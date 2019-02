Diretta Carrarese Pontedera/ Streaming video e tv: formazioni per il derby (Serie C)

Carrarese Pontedera, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti della sezione Aia di Catanzaro, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019, presso lo Stadio dei Marmi di Carrara che ospiterà uno dei tanti derby toscani del girone A di Serie C, che giunge alla ventottesima giornata. Carrarese Pontedera metterà di fronte due formazioni che inseguono i playoff, ma con condizioni alquanto differenti. I padroni di casa infatti hanno 40 punti e dovrebbero essere certi di un posto nei playoff, con l’obiettivo caso mai di ottenere la migliore posizione possibile nella griglia. Per il Pontedera invece l’obiettivo è esserci, perché attualmente occupa il decimo posto a quota 33 punti e questo a fine campionato sarà proprio l’ultimo piazzamento utile per qualificarsi. Di certo in comune c’è l’obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta nella scorsa giornata, che ha visto la Carrarese perdere contro l’Olbia e il Pontedera invece soccombere al cospetto della Pro Vercelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Carrarese Pontedera; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PONTEDERA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni per Carrarese Pontedera, per i padroni di casa di Silvio Baldini potremmo disegnare un 4-2-3-1 con Borra in porta; linea difensiva a quattro formata da Karkalis, Luca Ricci, Agyei e Giacomo Ricci; in mediana possiamo disegnare la coppia con Rosaia e Varone, mentre sulla linea della trequarti dovrebbero agire Bentivegna, Piscopo e Tavano, in appoggio ad un altro veterano, il centravanti Maccarone. Per quanto riguarda invece il Pontedera di Ivan Maraia, parliamo di un probabile 3-5-2 che dovrebbe vedere Fontanesi, Benedetti e Borri nella retroguardia a tre davanti al portiere Biggeri; folto centrocampo a cinque che dovrebbe prevedere Mannini, Caponi, Serena, Calcagni e Magrini da destra a sinistra, infine la coppia d’attacco formata da Pinzauti e Tommasini.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Carrarese Pontedera, almeno secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, appare indiscutibilmente favorevole ai padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,05, mentre con il segno 2 per il successo esterno del Pontedera si arriva a quota 3,60. Livello intermedio infine per il pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,10 volte la posta in palio.



