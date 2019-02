Diretta Catanzaro Monopoli/ Streaming video e tv: scontro tra 4^ e 5^ (Serie C)

Catanzaro Monopoli sarà diretta dal signor Daniele Rutella, e si gioca alle ore 14:30 di domenica 24 febbraio: siamo arrivati alla ventottesima giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019. Gran bella partita quella che verrà disputata al Ceravolo: le due squadre infatti occupano quarta e quinta posizione della classifica e sono in corsa per i primi posti nella griglia dei playoff. Naturalmente bisogna anche riportare il fatto che i giallorossi abbiano 10 punti di vantaggio sui biancoverdi, che hanno anche giocato una partita in più; il Catanzaro ha riposato nell’ultimo turno e dunque la sua ultima partita rimane il pareggio contro la capolista Juve Stabia, risultato che almeno sulla carta tiene vive le speranze di promozione diretta visto che il ritardo è di 10 lunghezze ma con una gara in meno (e non va dimenticato che Giannone ha sbagliato un rigore importantissimo). Curiosamente qualche giorno dopo è stato il Monopoli a fermare le Vespe sullo 0-0; i biancoverdi sembrano aver archiviato un periodo difficile e vogliono provare a blindare il quinto posto. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Ceravolo, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Catanzaro Monopoli che non vediamo l’ora di raccontare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catanzaro Monopoli: come sempre il campionato di Serie C è trasmesso in esclusiva – con l’eccezione di qualche partita – sul portale elevesports.it, che per la quinta stagione fornisce le gare di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio – gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno – oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso; per accedere alle immagini avrete naturalmente bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MONOPOLI

Per Catanzaro Monopoli Gaetano Auteri manda in campo il consueto 3-4-3: Riggio, Celiento e Figliomeni a protezione di Furlan con due esterni come Statella e Favalli che hanno caratteristiche diverse ma allo stesso modo partiranno sulla linea dei centrocampisti, dove Iuliano e Maita saranno i giocatori schierati nella zona nevralgica. Nel tridente offensivo Fischnaller può giocare come centravanti contendendo una maglia a Ciccone, in alternativa può essere spostato sull’esterno con D’Ursi dall’altra parte, occhio anche alla possibilità di vedere Giannone dal primo minuto. Monopoli schierato invece con il 3-5-2: Ferrara, Bastrini e De Franco in difesa a protezione di Pissardo, a centrocampo giocheranno in tre con Zampa in cabina di regia e il supporto di Paolucci e capitan Stoppa sulle mezzali. Le corsie esterne saranno presidiate da Rota a destra e Mercadante a sinistra, la coppia offensiva può essere nuovamente composta da Doudou Mangni e Mendicino ma se la gioca anche Filippo Berardi, come seconda punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Catanzaro Monopoli indicano nei padroni di casa i favoriti per la vittoria: il segno 1 che identifica la vittoria giallorossa vale infatti 1,70 volte la somma messa sul piatto, contro il segno 2 per il successo esterno della formazione pugliese che vi farebbe guadagnare 4,75 volte quanto investito. Con l’eventualità del segno X, che regola il pareggio, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,45 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA