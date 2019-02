Diretta Chievo Genoa/ Streaming video e tv: ultima per Di Carlo? (Serie A)

Chievo Genoa, diretta dall’arbitro Volpi oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15.00, sarà una delle partite in programma nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Le due formazioni si trovano faccia a faccia in un momento di forma diametralmente opposto. I clivensi con l’ultima, discussa sconfitta sul campo dell’Udinese hanno perduto forse l’ultimo treno per la salvezza, ma il tecnico Di Carlo ha garantito voglia di lottare fino alla fine. Voglia che dovrà essere tirata fuori contro un Genoa che ha ottenuto una vittoria preziosissima contro la Lazio domenica scorsa, un 2-1 che ha ribaltato la situazione dopo il vantaggio di Badelj e ha garantito ai Grifoni un preziosissimo +10 sulla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo-Genoa sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 253 del satellite. Ci sarà anche la possibilità per tutti gli abbonati di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO GENOA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa veneti schiereranno Sorrentino in porta, Depaoli in posizione di terzino destro e il polacco Jaroszynski in posizione di terzino sinistro, mentre Bani e Barba saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio a Rigoni, al francese Leris e al finlandes Hetemaj, mentre Giaccherini sarà il trequartista alle spalle del duo d’attacco composto da Meggiorini e dal serbo Djordjevic. Risponderà il Genoa con il romeno Radu tra i pali, Biraschi a destra e Criscito a sinistra in difesa e il bosniaco Zukanovic e l’argentino Romero a impiegati come centrali. Sulla mediana al fianco del serbo Radovanovic si muoveranno l’altro argentino Rolon e il danese Lerager, mentre il tridente d’attacco dei Grifoni sarà guidato dal paraguaiano Sanabria con l’ivoriano Kouame e il brasiliano Bessa.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 4-3-1-2 per quanto riguarda il Chievo allenato da Mimmo Di Carlo e con il 4-3-3 per quanto concerne il Genoa guidato in panchina da Cesare Prandelli. Nel match d’andata a Marassi i Grifoni si sono imposti con un secco 2-0 con i gol di Piatek e di Pandev. Genoa vincente anche nell’ultimo precedente giocato in casa del Chievo l’11 febbraio 2018, 0-1 con gol decisivo di Laxalt al 91′. Il Chievo non batte il Genoa in casa dall’1-0 del 28 febbraio 2016, rete della vittoria realizzata da Castro.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Genoa per la conquista dei tre punti in trasferta contro il Chievo. Vittoria interna quotata 3.20 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.15 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.35 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.20 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.62 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA