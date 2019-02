Diretta Chievo Juventus Primavera/ Streaming video e tv: i gialloblù per l’aggancio

Chievo Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione Aia di Bari, si gioca alle ore 10.00 di questa mattina, domenica 24 febbraio 2019. L’appuntamento è tra i più importanti di questo turno, perché il primo posticipo della ventesima giornata del Campionato Primavera 1 mette di fronte in Chievo Juventus Primavera la settima e la sesta in classifica, separate esattamente da tre lunghezze, con il Chievo a quota 26 punti e la Juventus 29. Di conseguenza il Chievo sogna l’aggancio, che non avrebbe solo valenza simbolica: infatti il sesto posto è l’ultimo valido per qualificarsi ai playoff che porteranno alle finali scudetto, dunque il match odierno potrebbe davvero essere lo spartiacque della stagione per Chievo e Juventus Primavera. I bianconeri hanno naturalmente la possibilità di portarsi a +6 con una vittoria che varrebbe l’ipoteca sulla qualificazione e il riscatto dopo avere perso il derby ed essere usciti dalla Youth League, con il pareggio resterebbe tutto immutato ma il Chievo ha la grande occasione per azzerare le distanze per lanciare una volata che a quel punto sarebbe davvero incerta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Chievo Juventus Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 10.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS PRIMAVERA

Vediamo anche le probabili formazioni per Chievo Juventus Primavera. I gialloblù allenati da Paolo Mandelli dovrebbero proporre il 4-3-3: Pavlev, Soragna, Ndrecka e Farrim nella difesa a quattro davanti al portiere Caprile; a centrocampo i possibili titolari sono invece Karamoko, Bertagnoli e Zuelli, infine ecco il tridente con Tuzzo e D’Amico esterni in appoggio al centravanti Rovaglia. La risposta della Juventus di mister Francesco Baldini dovrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-3-3 con Loria estremo difensore, protetto dalla retroguardia a quattro con Bandeira, Capellini, Gozzi e Anzolin da destra a sinistra. A centrocampo è possibile il terzetto con Nicolussi Caviglia e Portanova al fianco del perno Morrone, mentre nel tridente d’attacco ecco le ali Rosa e Moreno in appoggio alla prima punta Markovic.



