Diretta combinata Crans Montana/ Streaming video e tv: Holdener è favorita

La diretta della combinata di Crans Montana caratterizzerà la domenica della Coppa del Mondo di sci femminile. Il fine-settimana in Svizzera dunque, dopo la discesa di ieri, si completa con l’unica combinata rimasta in calendario nella stagione di Coppa: annullata e non più recuperata la gara che era in programma a dicembre in Val d’Isere, l’unico precedente stagionale è dunque la combinata disputata circa due settimane fa ai Mondiali di Are, che vide la vittoria della svizzera Wendy Holdener, senza ombra diu dubbio una delle migliori interpreti della specialità, se non la migliore in assoluto in questo momento anche grazie al fatto che la combinata appare sempre più favorevole alle specialiste dello slalom. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della combinata di Crans Montana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI CRANS MONTANA

La diretta della combinata di Crans Montana avrà inizio alle ore 10.30, quando si presenterà al cancelletto di partenza la prima atleta per la manche di discesa, mentre lo slalom è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA CRANS MONTANA: FAVORITE E AZZURRE

Abbiamo già parlato di Wendy Holdener, che della combinata è campionessa del Mondo in carica, titolo che aveva conquistato già due anni fa a Sankt Moritz e che ha difeso pure quest’anno ad Are: eccellente slalomista e capace di difendersi più che bene anche nella velocità, è il naturale punto di riferimento di una specialità che sempre più sorride alle slalomiste, anche se questa volta il calendario potrebbe dare una mano alle velociste. Il weekend di Crans Montana infatti è formato da una discesa e da una combinata, per cui è stato disertato da molte specialiste dello slalom, come Petra Vlhova (argento mondiale) e soprattutto Mikaela Shiffrin, che potenzialmente sarebbe naturalmente la sciatrice più completa del Circo Bianco e di conseguenza favorita naturale anche in combinata. In combinata i pronostici sono sempre complicati, ma una citazione d’obbligo va fatta naturalmente per la nostra Federica Brignone: a Crans Montana la combinata è un appuntamento praticamente fisso e Fede ha vinto sia nel 2017 sia nel 2018. Il pubblico di casa svizzero tiferà per la Holdener,. Ma se fosse invece Brignone a calare il tris noi ne saremmo naturalmente molto contenti…



